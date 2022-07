Kyashan Il Mito: Recensione, Trailer e Unboxing

Dopo Kyashan Sins quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Kyashan Il Mito, distribuito come sempre da Anime Factory (etichetta di Koch Media), nei formati Home Video Bluray e DVD, al cui interno troverete il disco con il Film e un booklet cartaceo con curiosità e bozzetti preparatori, il tutto racchiuso in una confezione di cartone. Come spesso accade prima di addentrarci nella Recensione, parlandovi dell’opera odierna, vogliamo spendere due parole su chi o cosa è Kyashan, sulle sue origini, dove e quando è stato prodotto, per darvi modo di comprendere al meglio di cosa si tratta. Kyashan è una delle tante serie animate distribuite da Tatsunoko nel 1973, realizzata da Tatsuo Yoshida.

Kyashan Il Mito Recensione

Il successo della serie convinse l’azienda ha investire nella realizzazione di OAV, live action, remake e reboot, ma mai su un vero e proprio seguito. La serie di 35 episodi è stato riproposta in chiave moderna e contenuta in Kyashan Il Mito, che con i suoi soli 4 episodi riesce a trattare a grandi linee quello che la serie ha da offrire, rimuovendo eventuali tempi morti per focalizzare l’attenzione dello spettatore solo sul necessario.

La trama è la seguente:

Negli anni bui dopo la rivoluzione dei neoroidi, il genere umano aveva perduto il dominio del pianeta e la propria libertà, soggiogata da una stirpe di robot da lui stesso creata. Il neoroide Braiking Boss, autonominatosi signore di tutti i robot, aveva scatenato una guerra totale contro la razza umana, costringendola a vivere con la faccia nella polvere sotto il peso dell’acciaio dominante. Ma tra i nuclei della resistenza è ancora viva la fede nel salvatore che arriverà per guidare gli uomini alla vittoria contro l’oppressore metallico. L’esistenza di questo salvatore si confonde nel mito, e gli uomini chiamano questo mito Kyashan.

Come detto se non avete mai visto la serie originale potrete tranquillamente visionare Il Mito, dato che è la reintepretazione dell’Anime, raccontando a grandi linee la storia sull’ennessimo supereroe pronto a difendere la terra dala minaccia che incombe, ricorrendo questa volta alle sole sue abilità invece che del classico robottone. Kyashan è abile nel combattimento corpo a corpo e mettere le sue abilità al servizio di ciò che resta del genere umano, affrontando nemici in scenari che ricordano per certi versi quelli visti nella serie Hokuto no Ken, nota a noi come Kenshiro o Ken il Guerriero. Certo, non mancano all’appello nemici pronti a trasformarsi ed usare super poteri ed abilità, ma la serie cerca di mantenersi con i piedi per terra come si suol dire, non distaccandosi poi troppo dalla volontà nel proporre qualcosa di diverso dai classici scontri con mecha, pur tenendo lo spettatore incollato per l’intera durata.

Kyashan Il Mito è l’occasione ideale per scoprire e riscoprire un classico senza tempo nella storia di Tatsunoko, il cui protagonista ha avuto un posto speciale in picchiaduro come Tastunoko vs Capcom. Come detto se non avete avuto occasione di crescere con Kyashan è l’occasione ideale per vivere una delle tante serie animate Tatsunoko, in un tempo ridotto ma ben concepito, dopotutto Kyashan è uno degli eroi a non aver ottenuto sequel o prequel ma solo remake e reboot.

Kyashan Il Mito Trailer