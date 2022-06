Techno Ninja Gatchaman: Recensione, Trailer e Unboxing

Dopo Time Bokan: Le macchine del tempo, quest’oggi vogliamo continuare a parlarvi di un’opera firmata Tatsunoko, accennata già nella precedente Recensione, ci stiamo riferendo a Techno Ninja Gatchaman, distribuita in Bluray e DVD da Anime Factory (etichetta appartenente a Koch Media), nota per la distribuzione di Anime del passato, abbinando il disco con Film o episodi e contenuti extra, al tradizionale booklet cartaceo contenente bozzetti preparatori di fondali e personaggi, curiosità varie ed sinossi di Film o episodi della serie animata, il tutto racchiuso in una scatola di cartone.

Techno Ninja Gatchaman Recensione

Prima di addentrarvi nel Film ci teniamo a fare un passo indietro per illustrarvi nel caso non lo conosciate, quando, come e dove nasce la serie animata di Gatchman. Come spesso accade un OAV prima di diventare tale passa attraverso la produzione di diverse serie animate, come nel caso di Gatchman, la quale vanta di ben 3 serie composte da 105, 52 e 48 episodi, oltre 3 OAV, molte in voga negli anni 80/90. Il successo dei suoi episodi ha convinto gli autori a proseguirla nel corso del tempo, fino a realizzare il Techno Ninja Gatchman di cui vi parleremo quest’oggi. Inutile dirvi che in Italia la serie arrivò castrata come si soul dire, vale a dire censurata e con contenuti ex-novo, quindi ben lontana dall’essere la serie originale concepita in Giappone.

Ambientato nel lontano 2066, il dittatore di Hontworl annuncia l’uscita del suo paese dalle Nazioni Unite, costituendo un nuovo blocco politico e militare. Giorni dopo la capitale della repubblica di Trad viene rasa al suolo in una notte da una forza misteriosa. In varie regioni della Terra si registrano violenti fenomeni atmosferici e geologici, i quali potrebbero essere legati ad un misterioso oggetto volante lungo 400 metri. Il dottor Nanbu annuncia che l’unica salvezza è il Gatchaman. Questa a grandi linee è la trama del Film, la quale in parte cerca di riprendere ciò che è stato con la serie originale, aggiungendo quel qualcosa in più da approfondire una trama che già di per se era piuttosto profonda e dettagliata.

Il Film è incentrato come spesso accade con le opere Tatsunoko sulle epiche battaglie tra le forze del bene e del male, dove i protagonisti armati di tutto punto mettono a rischio la propria vita per salvare l’umanità dalla minaccia che incombe, ricorrendo a trasformazioni, mecha ed altri strumenti tecnologicamente avanzati, messi a disposizione dal classico scienziato che sembrerebbe essere l’unico in grado di salvare le sorti del pianeta, con robottoni da fare invidia agli stessi Power Rangers. Tirando le somme l’opera è un bene ma non benissimo, certo approfondisce la trama, come ogni serie animata e OAV ma non aggiunge quella ventata di aria fresca da risultare una vera e propria novità per il franchise, comunque sia resta un Film da non lasciarsi sfuggire nella propria collezione, una perla persa oramai da tempo che merita il suo posto sul vostro scaffale Home Video, indipendentemente dal si poteva fare di più.

Techno NinjaGatchaman Trailer