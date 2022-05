Violet Evergarden Il Film: Recensione, Trailer e Unboxing

Se ci seguite da tempo come sapete spesso trattiamo Anime distribuiti in Home Video DVD e Bluray da Anime Factory (etichetta di Koch Media), solitamente serie animate in un box da collezione in cartone, con il disco, un booklet cartaceo ed altri contenuti Extra. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Violet Evergarden Il Film, che avrete sicuramente notato su Netflix se siete appassionati e fate spesso zapping in cerca di qualcosa da vedere.

Violet Evergarden Il Film Recensione

Qualora proveniate dalla serie animata e non avete ancora visto il Film, vi anticipiamo che si tratta di un vero e proprio sequel, in caso contrario prendete del tempo per visionare i 13 episodi dell’Anime, i quali fungono da introduzione alla storia narrata nel lungometraggio animato. Violet Evergarden Il Film si colloca ad alcuni anni dalla fine della guerra. La vita è cambiata e la tecnologia ha iniziato a muovere nuovi passi verso il futuro, se da un lato ci sono persone che pur covando dentro di sè il dolore per la perdita dei propri cari in guerra decidono di andare avanti, dall’altra c’è Violet, la quale crede che il suo maggiore Gilbert sia ancora vivo.

Violet appare questa volta meno impacciata e apatica, divenuta una delle scrittrici più famose, gettandosi alle spalle il suo passato. Con l’ultimo episodio della serie abbiamo assistito ad una sorta di conclusione della storia, al punto da non pensare ad un possibile sequel, con il Film invece arriva la dimostrazione di come una storia apparentemente conclusa ha ancora qualcosa da offrire prima di scrivere definitivamente la parola fine, come una sorta di One More Thing alla Apple durante le sue conferenze.

Solitamente quando si abusa di un franchise spesso ci si trova a maneggiare un’arma a doppio taglio che finisce non solo per rovinare l’intera opera ma anche per non giustificare e dare un senso al sequel, fortunatamente non è questo il caso. La serie animata ha posto maggiormente enfasi sulla cruenta battaglia a cui il mondo è stato costretto a partecipare, rendendo Violent una macchina da guerra, gli avvenimenti l’hanno portata sia a perdere l’uso delle braccia che del suo amore.

Gli anni sono trascorsi, la vita va avanti ma il pensiero per il suo generale non cessa di tormentarla giorno e notte. Violet metterà nuovamente a servizio le sue doti, questa volta da combattente a scrittrice, per aiutare il prossimo. Inizialmente incapace di svolgere il suo nuovo compito, apprenderà che per scrivere una lettera dovrà immedesimarsi nel mittente, provando le stesse emozioni e sensazioni dei suoi clienti, per poi trasformare il tutto in testo che sia in grado di trasmettere lo stesso ai destinatari.

Violet Evergarden riesce nuovamente a conquistare il cuore dello spettatore, con momenti strappalacrime e riflessivi, romantici e in grado di far sognare e fantasticare, rivolto principalmente agli appassionati di un’epoca in cui la guerra mondiale si è lasciata dietro di sè morte e distruzione, portando l’umanità a ripartire dalle basi per costruire un futuro migliore, commemorando i caduti.

Violet Evergarden Il Film Trailer