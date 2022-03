Il principe cerca figlio: Recensione e Trailer

Quando trascorrono 35 anni circa dalla distribuzione di un Film nelle sale cinematografiche, difficilmente ci si aspetta di vedere un sequel, ma è quello che è successo con Il principe cerca moglie. Lanciato lo scorso anno su Prime Video per tutti gli abbonati, è disponibile anche in Home Video Bluray e DVD, a seguire dunque la Recensione de Il Principe cerca figlio.

Il principe cerca figlio Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Quando viene realizzato un sequel, sopratutto a distanza di così tanti anni, solitamente si presenta come una forzatura ingiustificata, giusto per soddisfare coloro che da tempo oramai richiedono un nuovo Film. Con Il principe cerca figlio si nota fin da subito l’assenza di Tonino Accolla, celebre doppiatore che prestò in vita la sua voce a personaggi come Homer Simpson, Jim Carrey e lo stesso Eddy Murphy, dunque vi anticipiamo che nel sequel del Principe cerca moglie non udrete più la celebre risata che ha contraddistinto l’attore non solo nel suddetto Film ma anche in tutti gli altri, in grado di strappare sorrisi o grosse risate allo spettatore, indipendentemente dal proprio umore. L’assenza di Tonino Accolla fa sicuramente male al Film, il quale arriva con molti e molti anni di ritardo, e nonostante il lavoro del doppiatore sia di tutto rispetto, non riesce a dare quel carisma a Eddy Murphy con il quale molti sono cresciuti.

Il principe cerca figlio riprende le vicende del precedente, con un Akeem diventato re ed erede al trono di Zamunda, sposato con la bella conosciuta a New York. Durante la sua visita negli Stati Uniti ha concepito con un’altra donna un figlio prima di tornare alla sua terra natia, ignaro della sua esistenza. Il padre di Akeem è morto e quest’ultimo deve trovare un erede, tuttavia avendo solo una figlia questa è obbligata a sposarsi con il figlio di un altro regnante, al fine di unire i due regni attraverso il matrimono combinato. Quando Akeem viene a conoscenza dell’esistenza di un figlio decide di tornare in America per ritrovarlo e proclamarlo legittimo erede. Sostanzialmente la trama è questa, condita con i celebri momenti esilaranti come il ritrovamento di vecchie conoscenze dal celebre barbiere, personaggi interpretati sempre da Eddy Murphy. Come anticipato la nuova voce di Eddy Murphy la si nota fin dall’inizio, un pò come è stato con il passaggio dai vecchi ai nuovi episodi dei Simpson con Homer, ma durante la visione sarete concentrati più sulla trama che su questo aspetto, essendo che il vero protagonista è questa volta il figlio di Akeem piuttosto che il re in persona.

Ad arricchire l’esperienza cinematografica vi è un attore di vecchia data, noto per aver interpretato il ruolo del cattivo in Demolition Man tra le altre cose, che anche nel Principe cerca figlio interpreta un regnante pronto a tutto per far sposare suo figlio con la figlia di Akeem ed unire i due regni, il cambio di programma dovuto all’esistenza di un possibile erede al trono di Zamunda porterà il regnante a dichiarare guerra al suo rivale. Nella versione Home Video sono inclusi contenuti inediti come il commento del regista, inoltre poter aggiungere il Film alla propria collezione Bluray o DVD è il massimo, considerando che fino a poco fa era un’esclusiva digitale distribuita attraverso Amazon Prime Video.