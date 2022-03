Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: Recensione, Trailer e Unboxing

Dopo Lamù OAV Collection, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, distribuito come sempre da Anime Factory (etichetta di Koch Media), nei formati DVD e Bluray.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Era la fine degli anni 90 quando i Digimon arrivarono in TV conquistando i cuori di coloro che sono cresciuti con i Pokèmon, proponendo una valida alternativa a questi ultimi, nonostante in termini di popolarità vi era e vi è tutt’oggi un abisso. A distanza di ben 20 anni i Digmon arrivano al capolinea, con l’ultima, commovente e inevitabile avventura, la quale scrive la parola Fine ad una storia che ha visto i suoi protagonisti passare dall’età adolescente all’adulta, affrontando tante difficoltà sia nella vita reale che mondo digitale, unendo le forze per un bene comune, superando gli ostacoli proposti con l’aiuto delle creature digitali oltre che la profonda amicizia tra i membri del gruppo, trasportati nel Digiworld nell’infanzia, disavventure che hanno forgiato il carattere dei protagonisti, rendendoli ciò che sono poi diventati nel tempo. L’autore dei Digimon non cela fin dalla frase iniziale del Film che Last Evolution Kizuna avrebbe concluso definitivamente la saga, scrivendo la parola Fine ad una storia durata 20 anni, il cui successo ha permesso lo sviluppo di numerosi giochi, gadget, OAV e serie animate.

Digimon Last Evolution Kizuna è il punto alla fine di una frase, la dimostrazione di come è stato narrato tutto ciò che doveva essere raccontato. Certo, l’autore potrebbe sempre decidere di realizzare in futuro un remake o reboot, un sequel che vede i figli dei protagonisti vivere un’avventura simile a quella dei suoi genitori, ma per i giovani che abbiamo conosciuto in questi 20 lunghi anni è giunto il momento di guardare avanti, crearsi un futuro, abbandonare il nido come un uccello in età adulta, conservando nel cuore i ricordi delle avventure e disavventure con i migliori amici digitali. Il Film ruota proprio attorno al tema della crescita, portando i Digimon a scomparire quando il suo padrone diventa adulto, un pò come il bimbo che ad un certo punto della vita smette di credere nell’amico immaginario (riferimento a Inside Out). Una pellicola che vi porterà inevitabilmente a versare qualche lacrimuccia, qualora siate cresciuti con i Digimon, dopotutto è evidente di come il lungometraggio animato sia rivolto per lo più ai fan della serie piuttosto che ai nuovi arrivati.

Per tutti prima o poi arriva il momento di andare avanti, di lasciare alle spalle il passato per vivere il presente in vista del futuro, l’età della spensieratezza lascia il posto ad un’età fatta di responsabilità e decisioni cruciali, difficoltà ben più maggiori di quelle adolescenziali, le quali dovranno essere affrontate da soli. Last Evolution è un Film che fa riflettere sull’importanza di crescere, maturare, di sfruttare quanto appreso e vissuto in passato per forgiare il proprio futuro, nonostante i tristi e inevitabili addii. La versione Home Video include purtroppo oltre il Film solo trailer e teaser, con una breve Anteprima di presentazione del progetto e nulla più, fortunatamente in termini cartacei non manca all’appello sia il booklet che racchiude una collezione di bozzetti preparatori di fondali e personaggi che cartoline da collezionare.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna Trailer