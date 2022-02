Lamù OAV Collection: Recensione, Trailer e Unboxing

Dopo Lamù Final Chapter, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Lamù Oav Collection, una raccolta di ben 11 OAV su Lamù, distribuita come sempre da Anime Factory (etichetta di Koch Media), nei formati DVD e Bluray.

Se vi state chiedendo cos’è un OAV? E’ un termine che in giapponese indica Film d’animazione originali, vale a dire lungometraggi animati la cui qualità è paragonabile a quella di un normale Film, incentrato su una serie animata, da cui vengono estrapolati degli episodi ed approfonditi con personaggi ed eventi inediti.

Il più delle volte gli OAV propongono un contenuto completamente originale, tagliato dalla serie animata, altre volte invece offrono allo spettatore la possibilità di approfondire un episodio già visto. Fatta questa premessa a seguire analizziamo con voi la nuova collection.

Lamù OAV Collection Recensione

Come da nome, la collection include una collezione di ben 11 Film su Lamù, i quali vengono racchiusi in una sola raccolta distribuita in DVD o Bluray, suddivisa naturalmente in molteplici dischi, a seconda del formato scelto. A differenza di tutti gli altri OAV di cui vi abbiamo parlato, la nuova raccolta include solo Film unici, quindi non rischitate di ritrovarvi una o più delle opere distribuite in precedenza, di conseguenza la collection va ad arricchire la già generosa collezione su Lamù, con lungometraggi animati doppiati in italiano, senza censura e comprensivi delle sigle originali. Quindi se avete acquistato la serie animata completa ed i Film rilasciati successivamente, potete stare tranquilli ed aggiungere questa nuova perla alla vostra collezione.

Nella collection troverete Il tea party di Ryoko, Memorial Album, Cosa accadrà nel futuro di Lamù? Gelati arrabbiati, Fidanzati sulla spiaggia, La guardia elettrica, Ululo alla luna, La capra e il formaggio, Prendimi il cuore, Il terrore degli occhioni e Appuntamento con un fantasma, come anticipato lungometraggi animati inediti quanto esilaranti, dove Lamù non si lascerà sfuggire l’occasione di fulminare il suo tesoruccio, trattando temi toccati in parte nella serie originale ed approfondendoli mediante nuovi personaggi o eventi, quasi a giustificare l’arrivo della ragazza spaziale al Cinema con le sue molteplici apparizioni. Come detto gli OAV in genere si occupano di raccontare nuove storie prendendosi tutto il tempo necessario, piuttosto che ridurre la narrazione ai 20 minuti circa di ciascun episodio o suddividerlo in molteplici, oppure in alcuni casi approfondire argomenti già visti e raccontati nella serie animata.

I Film inclusi nella collection sono originali a modo loro, esilaranti e in grado di intrattenere lo spettatore e fan di Lamù, quasi a voler offrire qualcosa in più a chi dopo aver visionato la serie animata e tutti gli altri Film non ne ha ancora abbastanza della ragazza spaziale e le sue disavventure.

