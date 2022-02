Big Foot Junior e Family: Recensione, Trailer e Screenshot

A distanza di tempo dal debutto nei Cinema e l’arrivo nei principali servizi di Film in Streaming, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recesione di Bigfoot Junior e Bigfoot Family, i due film della serie, distribuiti nei formati DVD e Bluray da Kochmedia.

Bigfoot Recensione

Nel primo film della saga intitolato Junior, vediamo Adam, un adolescente che si ritrova a dover fare i conti con degli strani fenomeni che riguardano la sua crescita, ben differente da quella di tutti gli altri bambini della sua età e del vicinato, dalla crescita improvvisa dei capelli alle dimensioni dei piedi, al punto da portare i bulli a prenderlo di mira. Quando Adam scoprirà che in lui c’è qualcosa di diverso e che dipende dalle sue origini, deciderà di compiere un lungo viaggio in cerca di suo padre, dato per morto per anni. Il primo Film dunque è incentrato sulla scoparsa delle sue origini e del perchè accadono cose inspiegabili, trattando tematiche come l’importanza nell’essere unici, nel sapersi differenziare dalla massa ed accettarsi così come si è, perchè ognuno è speciale a proprio modo. Adam scoprirà durante il suo lungo viaggio e la permanenza in compagnia di suo padre che ciò che lui riteneva un problema in realtà è una preziosa risorsa.

Il secondo Film invece sposta inizialmente i riflettori su Big Foot, per poi passare nuovamente a suo figlio, che si ritroverà nuovamente a fare un lungo viaggio, questa volta per ritrovare suo padre misteriosamente scomparso dopo il tentativo di sfruttare la sua notorietà per contrastare una compagnia petrolifera che con il suo profitto minaccia la fauna selvatica e naturale. Questa volta però Adam non sarà solo nel suo viaggio, ad accompagnarlo ci saranno la madre ed un orso maldestro. I temi trattati nel sequel sono il fare la differenza indipendentemente dalle proprie origini e di mettere l’essere speciale al servizio di altri per un bene comune. Ancora una volta Adam è il protagonista principale, lasciando al Big Foot il ruolo di semplice comparsa, seppure i Film portino giustamente il suo nome, essendo Adam un mix tra un normale essere umano e il figlio della più celebre leggenda metropolitana.

Big Foot è una serie cinematografica che indubbiamente si lascia visionare, un bene ma non benissimo. Se Junior è quella ventata di aria fresca che un appassionato dell’animazione ricerca, Family appare invece come quasi una forzatura, il quale non giustifica la necessita di un sequel, con una trama che appare scontata e non in grado di intrattenere ed entusiasmare lo spettatore coem dovrebbe. Nella versione Bluray, che include entrambi i Film, non troverete i soliti contenuti aggiuntivi che in genere sono presenti nelle edizioni Home Video, ad eccezione naturalmente dei Trailer. Certo, la possibilità di avere entrambi i Film all’interno di un solo Box è indubbiamente la scelta migliore piuttosto che separarli, a patto che optiate naturalmente per la Special Edition.

Bigfoot Trailer