ENCANTO disponibile dal 27 Gennaio 2022 in DVD e Bluray

Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney Animation Studios vincitore del Golden Globe® per il Miglior film d’animazione, sarà disponibile dal 27 gennaio in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook®. Le versioni Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook® includono anche molti contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero, la modalità ‘Canta insieme al film’, per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.



Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith, e include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® Lin-Manuel Miranda.



La colonna sonora originale del film ha conquistato la vetta della classifica statunitense Billboard 200 a sei settimane dalla pubblicazione. Il disco, che include otto brani originali firmati da Lin-Manuel Miranda e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori), è passato dalla posizione n.7 direttamente alla n.1 della classifica. Encanto è la prima colonna sonora a raggiungere la vetta della classifica Billboard da Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle. Il brano originale We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno), inoltre, ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.



Nella versione italiana del film prestano le proprie voci il cantautore e musicista Alvaro Soler nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia; l’attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, la sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e l’attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire. Alvaro Soler interpreta inoltre la canzone originale Oruguitas Innamorate nei titoli di coda della versione italiana del film.

CONTENUTI EXTRA: