Josèe: La Tigre e i pesci – Recensione, Trailer e Screenshot

Se siete appassionati di Anime sentimentali come Voglio mangiare il tuo pancreas, Your Name, Il giardino delle parole, 5m al secondo, La forma della voce e molti altri, allora troverete di vostro gradimento quello di cui vi parleremo quest’oggi, con la nostra Recensione di Josèe: La tigre e i pesci, distribuito nei formati Home Video DVD e Bluray da Anime Factory (etichetta di Koch Media), che abbiamo visionato per voi nella serata di ieri.

Josèe narra la storia di una giovane coppia, lei costretta alla sedia rotelle e che trascorre le giornate con la nonna, lui invece appassionato di immersioni, intento a realizzare il sogno di trasferirsi in Messico per studiare una rara specie marina. Il destino dei due si incrocerà inevitabilmente a seguito di un episodio. Intenzionato a risparmiare ogni centesimo per coronare il suo sogno, Tsuneo si ritroverà a badare a Josèe, una ragazzina spocchiosa, esigente e capricciosa, ma il legame tra i due diventerà sempre più forte fino allo sboccio dell’amore. Josèee: La Tigre e i Pesci è un Film in grado di emozionare, far riflettere e trasmettere allo spettatore un chiaro messaggio, il mai arrendersi davanti ai problemi della vita, qualora si intende realmente realizzare un sogno nel cassetto.

La vita è fatta di ostacoli che vanno superati se si intende raggiungere un obiettivo. Da un lato abbiamo lui, amante dell’oceano ma che si troverà a fare i conti con un gigante che gli stravolgerà inizialmente la vita, portandolo a guardare il mondo in modo diverso, dall’altra abbiamo lei, limitata dalla sedia a rotelle ma disposta a tutto per poter realizzare il sogno di diventare un’illustratrice. I due pur covando nel cuore un desiderio differente sono entrambi appassionati del mare e delle sue creature, ciò li accomunerà mettendo da parte ogni divergenza o diversità, portando i due col tempo ad innamorarsi. Josèe è quel Film sentimentale in cui ti aspetti che il tanto atteso e ambito bacio accada, in cui lo spettatore si aspetta un finale strappalacrime ma con un lieto evento, in grado di tenerti incollato allo schermo anche dopo i titoli di coda, con la speranza che ci sia ancora una scena prima di saluare il duo.

Naturalmente non ci troviamo di fronte l’ennesimo capolavoro di Makoto Shinkai, tuttavia nonostante un regista che potrebbe non suonarvi famigliare, Josèe è la dimostrazione di come la fuori vi siano dei grandi talenti, in grado di trasportare sul grande schermo la realtà, trasmettendo il messaggio del mai arrendersi, impegnandosi per superare gli ostacoli della vita, ed aggiungendo quel sentimentalismo che un pò tutti covano nel proprio cuore, nel desiderio di vivere una vita da Anime. Josèe: La Tigre e i pesci ha tutto ciò che occorre per intrattenere lo spettatore, da momenti strappalacrime e struggenti, ad amore, felicità e riflessione, in grado di immedesimarvi e portandovi a chiedervi come reagireste se il mondo vi crollasse addosso, ed una apparente e facile strada da percorrere per raggiungere il sogno di una vita, in realtà fosse costellata di difficoltà.

