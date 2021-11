Spongebob Amici in Fuga: Recensione, Trailer e Screenshot

A distanza di un anno dall’arrivo sul grande schermo e servizi di Film in Streaming come Netflix, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Spongebob Amici in Fuga, il nuovo lungometraggio incentrato sul celebre franchise, distribuito nei formati Home Video DVD e Bluray da Koch Media.

Spongebob Amici in Fuga Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Spongebob Amici in Fuga è un Film misto, il quale fonde il 3D visto in Fuori dall’Acqua al 2D di Spongebob Il Film, preservando dunque lo stile della serie animata ma adattandolo ad un pubblico amante della computer grafica, con una egregia modellazione e animazione dei personaggi, dalle texture colorate e dettagliate anche per i fondali. La trama ruota attorno alla improvvisa e misteriosa scomparsa di Gary, la lumaca casalinga di Spongebob, le indagini porteranno Spongebob, Patrick ed i suoi amici nella città di Atlantic City, in cui il possente re Poseidone la fa da padrone, gestendo il suo regno come un vero sovrano, col pugno di ferro e bische tipiche di una Las Vegas sommersa. Il Film vede la partecipazione non solo del celebre duo ma anche di personaggi noti nella serie animata come Sandy, Mr Krebbs, Squiddy e Plankton, rappresentati con le loro peculiari caratteristiche.

Da una Sandy coraggiosa e generosa, pronta a tutto per aiutare i compagni in difficoltà, mettendo a loro servizio la conoscenza delle arti marziali, ad uno Squiddy sempre imbronciato, un Krebbs avaro e disposto a guadagnare quanti più soldi possibili ad ogni costo, finendo poi con un Plankton pronto per qualche istante a seppellire l’ascia di guerra per un bene superiore, covando però dentro di sè il desiderio di impossesarsi della ricetta del Krabby Patty, la quale continua a far arricchire Krebbs. Se provenite dalla serie animata, riconoscerete ciascun personaggio e la loro caratterizzazione, la quale viene quasi mgiliorata rispetto Fuori dall’acqua, Film che non ottenne il successo sperato come il tradizionale, ciò probabilmente ha portato gli autori a fare un passo indietro pur mantenendo il 3D che contraddistingue molte produzioni negli ultimi anni.

Spongebob Amici in Fuga sa come far divertire e intrattenere lo spettatore, passando dal passato del gruppo al presente, distaccando per qualche istante l’attenzione dello spettatore della trama principale, al fine di proporre i simpatici ed esilaranti siparietti di Spongebob e Patrick o le dispute con Squiddy e la rivalità tra Krebbs e Plankton. Da grandi appassionati della serie animata Spongebob abbiamo apprezzato il modo in cui gli autori hanno deciso di raccontare una nuova avventura per il gruppo, in cui anche Plankton ha la sua parte, ingannando lo spettatore per qualche istante di aver rinunciato a impadronirsi della ricetta del celebre Krabby Patty, ma che in realtà è costantemente alla ricerca di nuovi modi per impadronirsene. Amici in Fuga è la dimostrazione di come vi siano ancora delle idee inesplorate per il franchise, un Film che pone al centro la tematica principale dell’importanza dell’Amicizia, dell’unire le forze per affrontare una difficoltà.

L’edizione Home Video include L’edizione Home Video include mini film, storyboard eliminati, video musicali da cantare, disegni e molto altro, un Film da aggiungere alla propria collezione, sopratutto se siete appassionati di Spongebob.

Spongebob Amici in Fuga Trailer