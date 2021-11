One Piece: un autunno di festeggiamenti in tutta Europa per celebrare il 1000° episodio

Tutti i fan di Monkey D. Rufy e dei Pirati di Cappello di Paglia possono gioire visto che il 21 novembre verrà trasmesso il 1000° episodio del celeberrimo anime One Piece. Per festeggiare questo incredibile traguardo della serie più longeva di sempre della storia di Toei Animation, sono in corso una serie di eventi e di fantastiche collaborazioni in tutta Europa.

One Piece è un fenomeno globale che non ha mai perso un briciolo di potenza sin da quando il primo episodio è andato in onda in Giappone nel 1999, conquistando fan e celebrità! Con quasi 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, 13 lungometraggi e il Guinness World Record assegnato al creatore di manga Eiichiro Oda per “il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un unico autore”, One Piece si è affermato nel panorama culturale di un’intera generazione.



Ecco tutti gli eventi di One Piece 1000:

Italia

Dall’8 al 20 ottobre Feltrinelli ha organizzato una promozione speciale, con i fan che hanno potuto accaparrarsi una borsa esclusiva con l’acquisto di due o più manga di One Piece.

Dal 19 novembre al 12 dicembre, i negozi Games Academy e Funside celebreranno One Piece 1000 con una speciale campagna di carte fedeltà. Per ogni acquisto di 5€ della gamma di prodotti One Piece, gli acquirenti riceveranno una carta fedeltà e un adesivo. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan possono ottenere un’esclusiva minifigure di plastica di Rufy.

Record mondiale di selfie nella regione EMEA

Per festeggiare One Piece 1000 con i fan, dal 4 ottobre al 21 novembre in tutta la regione è in corso una campagna selfie di One Piece. I fan sono invitati a condividere i loro selfie scattati utilizzando una speciale cornice di One Piece, con l’obiettivo di raggiungere 20.000 foto in modo da creare il più grande album fotografico digitale della storia. Ogni 1000 foto avrà luogo un’estrazione a premi per avere la possibilità di vincere premi esclusivi. Oltre 12.000 persone hanno già pubblicato il proprio selfie.

“Siamo molto orgogliosi di ciò che One Piece è arrivato a significare per un’intera generazione ed è davvero fantastico celebrare il 1000° episodio di un fenomeno culturale che ha fan in tutta Europa e oltre”, ha affermato Ryuji Kochi, Presidente di Toei Animation Europe. “Ci sono molte attività in programma, inclusi eventi nei negozi, concerti, proiezioni cinematografiche e molto altro, quindi assicuratevi di seguire tutti gli ultimi aggiornamenti su ciò che sta accadendo dalle vostre parti”.

Francia e BENELUX

Il 21 novembre si terrà un evento dedicato in collaborazione con i cinema CGR per celebrare la messa in onda del 1000° episodio.

Ecco il programma delle proiezioni:

One Piece: Avventura sulle isole volanti – Il monumentale film di One Piece

One Piece Characters Log – Monkey D. Luffy – un cortometraggio su Monkey D. Rufy

1000° episodio di One Piece

Grandi sorprese

Per un periodo di 100 giorni fino all’8 dicembre, quando uscirà il centesimo numero albo del manga, l’editore di One Piece Glenat sta organizzando un enorme giveaway con un premio in palio ogni giorno della promozione.

Negozio Pop-up – Fino al 2 gennaio 2022, il negozio One Piece 1000 Logs terrà aperti i suoi battenti al 2° piano del centro commerciale Westfield Les 4 Temps a La Defense a Parigi, con prodotti esclusivi e decorazioni speciali a tema. Le prime 1000 persone che effettueranno un acquisto hanno ricevuto un regalo speciale.

Mentre fino a dicembre, l’esterno del negozio Manga Story a Parigi sarà caratterizzato da decorazioni gigantesche di One Piece 1000. Inoltre, ogni acquisto di prodotti griffati One Piece nei negozi Manga Story di Parigi, Lione e Bordeaux includerà un gratta e vinci che darà ai clienti la possibilità di vincere ancora più gadget di One Piece.

I punti vendita Cultura, fino al mese di dicembre, celebrano l’evento con decorazioni speciali a tema One Piece. In alcuni negozi i fan potranno anche scattare una foto di fronte a un photocall speciale di One Piece.

Torneo nazionale del gioco da tavolo – Organizzato da Topi Games, il 6 novembre a La Grande Récré (Boulogne-Billancourt) si è tenuta la finalissima.

Fine dell’anno, numerose librerie in tutta la Francia festeggeranno One Piece 1000 con una speciale campagna di adesivi. Per ogni acquisto di 5€ della gamma di prodotti One Piece, gli acquirenti riceveranno un adesivo per la carta fedeltà. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan hanno la possibilità di vincere un’esclusiva minifigure in acrilico.

Spagna

Da giugno, una selezione di 43 librerie e negozi di hobbistica organizza una speciale promozione fedeltà in cui i fan possono collezionare adesivi One Piece con l’acquisto di prodotti One Piece. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan possono ottenere un’esclusiva minifigure in acrilico di One Piece 1000.

Germania

Fino al mese di dicembre, presso il negozio di hobbistica Figuya a Berlino, i clienti che acquistano i prodotti One Piece riceveranno un gratta e vinci che darà ai clienti la possibilità di vincere premi speciali One Piece.

La serie animata One Piece è trasmessa dalle seguenti piattaforme ed emittenti:

Piattaforme SVOD

Simulcast in contemporanea mondiale (USA & EMEA): Crunchyroll

France: ADN

Russia: Wakanim

Germania: AOD

Canali TV

Francia: TFX, Game One, J One

Germania: ProSieben MAXX

Spagna: Super 3, TVG2, ETB3, Comedy Central

Italia: Italia 2

Svizzera: Swiss 1

Portogallo: Biggs

Grecia: Nickelodeon

Polonia: Polsat

Medio Oriente: MBC

Africa: Star Times

I partner di licenza che sviluppano una vasta gamma di prodotti ufficiali:

Abysse Corp/GB Eye (regali/accessori), Animus (abbigliamento), Adventure Diffusion-CCI (scarpe), Bandai (giocattoli e giochi), Bandai Namco Entertainment (videogiochi), Bershka (abbigliamento/scarpe), Bioworld (abbigliamento) , Blade (Accessori videogiochi), Celio (abbigliamento), Cosmic Group (oggetti da collezione, statuine), Dolly Noire (abbigliamento), Funko (regali/oggetti da collezione), Hachette Fascicoli (partwork), Halatex (decorazioni per la casa), JBrand-OVS (abbigliamento), LnS Trade (cibo/bevande), Oniri Creations (oggetti da collezione/statuette), Plastoy (regali), Pull&Bear (abbigliamento), Sakami (giocattoli e giochi), Star Comics (editoria), Topi Games (giocattoli e giochi), Tsume (collezione/statuette), Mosse Vincenti (giocattoli e giochi), Zara (abbigliamento).