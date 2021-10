Lupin: La Terza Serie – Recensione, Trailer e Screenshot

Quest’oggi torniamo a parlarvi di Lupin con la Recensione della terza serie, distribuita nel cofanetto Bluray da Anime Factory (Koch Media), dove al suo interno troverete i dischi con gli episodi della serie animata, sigle di apertura e chiusura, un booklet cartaceo con la trama degli episodi e bozzetti preparatori. Chi non è cresciuto con la terza serie di Lupin negli anni 90? Quante volte tornando da scuola a pranzo o nel pomeriggio vi siete seduti davanti al televisore per vederla? La serie in questione nota da noi come Lupin,L’incorreggibile Lupin è probabilmente la più nota.

Lupin – La terza serie Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La serie venne lanciata in Giappone il 3 Marzo 1984 e si è conclusa il 25 Dicembre 1985, trasmessa dalle emittenti televisive Yomiuri TV e Nippon Television, arrivata in Italia nel 1987 tramite Italia 1. Lupin nella terza serie indossa la giacca rosa, la quale venne riproposta anche nel Film “La Leggenda dell’oro di Babilonia”, lo scarso successo di quest’ultimo portò al cambio giacca negli altri Film di Lupin, a differenza della serie che venne omaggiata nella quinta Stagione con un episodio speciale dal titolo Lupin III – Ritorno alle origini.

Naturalmente l’Anime arrivò in Italia con delle censure ed un doppiaggio differente per Fujiko, Goemon e Zenigata, i restanti personaggi invece rimasero con le loro voci originali, nonostante questo cambiamento i doppiattori riuscirono a dare il giusto carisma, interpretazione e cadenza ai personaggi in questione, al punto che non si noto la differenza. La terza serie di Lupin venne tempo dopo riproposta senza censure e con gli stessi contenuti dell’originale.

La terza serie riesce a divertire e intrattenere lo spettatore più del passato, con un Lupin che tenta di conquistare la splendida e formosa Fujiko, finendo vittima dei suoi inganni, spennato come un pollo per il giorno del ringraziamento. Lupin è un ladro gentiluomo e il suo carattere nobile, gentile e disponibile nei confronti dei suoi compagni e di chi è in difficoltà, lo porterà spesso a cacciarsi nei guai, potendo però contare sulla fedeltà e amicizia di Gigen e Goemon.

La stagione dunque appare più ironica che dai toni seri, merito sopratutto dei siparietti esilaranti tra Lupin e la splendida e formosa Fujiko, i quali antepongono il divertimento all’azione. Da elogiare il lavoro svolto per riportare sul mercato la terza serie di Lupin in Bluray con una serie di migliorie non indifferenti ed i contenuti originali visti in TV oltre 20 anni fa, una serie che si lascia piacevolmente vedere e rivedere sia da chi è cresciuto con la stessa che si avvicina per la prima volta.

Come anticipato la nuova edizione distribuita da Anime Factory non si limita ai soli episodi ma anche ad un interessante libretto cartaceo da collezionare, dove oltre alla mini trama di ogni puntata, vi è una generosa galleria con i disegni dei vari personaggi, come sono stati realizzati nel corso del tempo, i cambiamenti apportati rispetto le precedenti serie e le novità introdotte per aggiungere una ventata di aria fresca in una serie che continua a stupire, intrattenere e divertire gli spettatori.

Lupin – La terza serie Trailer