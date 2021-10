Pokémon lancia il film Pokémon: I segreti della giungla e nuovi prodotti del GCC Pokémon

Oggi The Pokémon Company International ha pubblicato i seguenti nuovi cartoni animati Pokémon e altri prodotti ufficiali, per offrire agli Allenatori più modi per interagire con i Pokémon mentre il marchio prosegue con i festeggiamenti del suo 25° anniversario.

Debutto del film Pokémon I segreti della giungla su Netflix

Gli Allenatori in tutto il mondo (ad eccezione di Giappone, Cina e Corea) adesso possono sintonizzarsi su Netflix per guardare il nuovissimo film di animazione Pokémon, I segreti della giungla. Il film racconta il viaggio di un ragazzino di nome Koko, che è stato cresciuto da un solitario Zarude, e le sue avventure con Ash e Pikachu mentre esplorano i legami tra Pokémon e umani ma anche tra genitori e figli. Oggi viene pubblicato anche un nuovo trailer del film, disponibile qui.

L’espansione Gran Festa del GCC Pokémon è disponibile a partire da oggi

È iniziata la pubblicazione della tanto attesa espansione Gran Festa del gioco di Carte Collezionabili che celebra 25 anni di Pokémon, presso i rivenditori che partecipano all’iniziativa nel mondo. Disponibile in nove differenti prodotti, l’espansione Gran Festa include le carte dei Pokémon preferiti dai fan, illustrazioni e meccaniche di gioco che ripercorrono la storia del GCC Pokémon.

L’espansione Gran Festa include anche una speciale Collezione Classica di 25 carte che riproducono alcune delle carte più famose del franchise, come Charizard del Set

GCC Pokémon: pubblicazione dei Mazzi Lotte V con protagonisti Rayquaza-V e Noivern-V

Adesso gli Allenatori possono scegliere i nuovi Mazzi Lotte V con protagonisti Rayquaza-V e Noivern-V che renderanno facile e divertente imparare a giocare al GCC Pokémon. Ogni Mazzo Lotta V fornisce tutto il necessario per giocare al GCC Pokémon, incluso un mazzo da 60 carte standard, guide per imparare a giocare e accessori.