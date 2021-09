JUNGLE CRUISE e FREE GUY disponibili da Ottobre in Home Video

Per tutti i collezionisti e i fan dell’Home Video sono in arrivo due grandi novità. Jungle Cruise, la grande avventura Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, e Free Guy – Eroe per Gioco, l’entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi, saranno disponibili dal 6 ottobre in Blu-Ray, DVD e 4K UHD. Le versioni Home Video presentano tanti contenuti extra inediti da scoprire, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con il cast e i filmmaker.

Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.



Grazie alla versione Home Video, i fan salperanno verso nuove avventure mozzafiato con l’incredibile qualità del 4K Ultra HD, l’audio immersivo Dolby Atmos e gli esclusivi contenuti extra inediti, inclusi gli approfondimenti con i filmmaker, 11 scene eliminate e tanto altro. Inoltre, i fan avranno la possibilità di guardare il film nella nuova, avvincente Modalità Spedizione per scoprire Fun Fact, Easter Egg e curiosità sparse in tutto il film.

CONTENUTI EXTRA*:

Inizio Film con Jungle Cruise Modalità Spedizione – Con questa nuova modalità i fan saliranno a bordo di una barca diroccata (comodamente dal proprio divano) per scoprire Fun Fact, Easter Egg e curiosità sparse lungo tutto il film;

È una giungla, là fuori: il dietro le quinte di Jungle Cruise – Il regista Jaume Collet-Serra, il cast e i filmmaker discutono dell'importanza di tutti gli elementi che compongono il film, dagli interpreti ai truccatori all'utilizzo dell'antico linguaggio indigeno, per dar vita a un film che rende il giusto omaggio a una delle attrazioni più amate di Disneyland;

Dwayne ed Emily: decisamente divertenti – La nuova amicizia nata sul set ha aiutato le due star a costruire quell'intesa spontanea ben percepibile sullo schermo. Anche se i loro personaggi competono tra di loro nel film, durante le riprese gli attori si sono divertiti un mondo!

Creazione del Rio delle Amazzoni – Sguardo ravvicinato sulla maestria cinematografica dietro le incredibili scene di Jungle Cruise, in particolare sui segreti dietro la creazione della barca di Frank in balia delle "acque pericolose" ricreate in una vasca ad Atlanta, la costruzione della città sull'isola di Kauai, l'aspetto del giaguaro e tanti altri incredibili effetti speciali;

Piloti una barca una volta, la piloti per sempre – Un'equipe di skippers del Disneyland Resort riflette sui riconoscimenti, le sfide e le sorprese che si celano dietro l'amata attrazione Jungle Cruise, dando preziosi consigli a tutti gli aspiranti skipper del mondo;

Scene Eliminate:
Frank chiede da mangiare alle cuoche
MacGregor pilota la barca
MacGregor fa sci d'acqua
Joachim e Nilo sul molo
Joachim minaccia la parte centrale
Frank parla con Proxima e gli incubi di Lily
Il sottomarino resta bloccato
Proxima sorprende MacGregor
Frank viene snobbato
Sam la Mercante e Lily a spasso nella giungla
MacGregor e Sam salutano
I conquistadores fanno un falò
MacGregor e Joachim prendono il tè
Frank prepara il tè a Lily
Il muro d'acqua da dietro



In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio… prima che sia troppo tardi.



La versione Home Video include tanti nuovi contenuti extra da scoprire, tra cui due scene eliminate, una scena in versione estesa, gli errori sul set e gli esclusivi approfondimenti dietro le quinte del film.

CONTENUTI EXTRA*: