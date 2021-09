Lamù Final Chapter: Recensione, Trailer e Screenshot

E’ passato diverso tempo dall’ultima volta che vi abbiamo parlato di Lamù. Quest’oggi su gentile concessione di Koch Media vogliamo condividere con voi la Recensione di Lamù Final Chapter, disponibile da qualche settimana nei formati Home Video DVD e Bluray, distribuito come sempre dall’etichetta Anime Factory.

Lamù Final Chapter Recensione

La storia ruota attorno a Rupa, principe di un pianeta immerso nell’oscurità, il quale giunge sulla Terra per trovare la promessa sposa Lamù a causa del patto stretto tra il nonno della giovane e quello del principe. Lamù coglierà l’occasione al volo per ottenere da Ataru, con il quale i rapporti non vanno nel migliore dei modi, una prova effettiva del suo amore.

E’ un Film d’animazione il cui lancio avvenne nel lontano 1988, a soli due anni di distanza dalla conclusione della serie animata. Si tratta dell’unico lungometraggio animato preso dal Manga, per la precisione dall’ultimo volume, ciò lo rende dunque un Film conclusivo per la serie. Nell’utlimo capitolo Ataru dovrà smettere di giocare e dimostrare il suo amore per Lamù, afferrandola per le corna o pronunciando le difficili parole Ti Amo.

In un regno avvolto perennemente nell’oscurità un principe di nome Rupa si troverà coinvolto in un matrimonio combinato con Lamù, a seguito della decisione presa dai nonni della coppia, nonostante questi sia innamorato e ricambiato da Carla. La promessa di matrimonio è l’occasione ideale per Lamù di spronare il giovane Ataru a fare il grande passo, per evitare di perderla per sempre e di causare la cancellazione della memoria ai terrestri sull’arrivo e permanenza di Lamù sul pianeta.

Come anticipato il Film rimane fedele all’opera originale, essendo stato tratto dal Manga, toccando argomenti più maturi ma senza perdere quell’umorismo che da sempre contraddistingue l’opera, con le celebri scenette da siparietto tra Lamù e Ataru, in grado di strappare un sorriso allo spettatore. Nell’ultimo capitolo Lamù dovrà tentare il tutto per tutto, giocando la carta della gelosia per conquistare definitivamente e finalmente il cuore di Ataru.

Tra tutti i lungometraggi animati su Lamù questi è decisamente il più interessante, in grado di intrattenere lo spettatore per l’intera durata, di divertirlo e farlo emozionare oltre che riflettere sull’importanza dell’amore. L’edizione Home Video include il Bluray con il Film ed i Trailer originale e in italiano, degli adesivi ed alcune card da collezionare, tipiche delle distribuzioni di Anime Factory (etichetta di Koch Media). Un edizione piuttosto misera che come tutte le altre relative ai Film su Lamù non include contenuti Extra in grado di intrattenere lo spettatore, come ad esempio scene eliminate, la storia sui personaggi, retroscena e cosi via dicendo o il tradizionale booklet cartaceo con bozzetti preparatori di fondali e protagonisti.

L’ultimo capitolo merita indubbiamente un posto speciale nella vostra collezione, divertente, coinvolgente e sentimentale, in grado di trattare tematiche come il vero amore, la gelosia e paura di perdere una persona amata nel migliore dei modi, scrivendo la parola fine ad una delle serie animate più belle dei gloriosi anni 90.