POKÉMON I SEGRETI DELLA GIUNGLA disponibile su Netflix dall’8 OTTOBRE 2021

Oggi The Pokémon Company International e Netflix hanno presentato il prossimo film d’animazione Pokémon, che debutterà su Netflix l’8 ottobre 2021 in tutto il mondo ad eccezione di Giappone, Cina e Corea. Annunciato per la prima volta a novembre 2020, I segreti della giungla è il 23° film d’animazione Pokémon.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Il primo trailer internazionale ufficiale per il film è stato pubblicato oggi ed è disponibile qui. Include “Always Safe” e “No Matter What”, due brani originali scritti e interpretati dalla cantautrice Cyn proprio per questo film. A partire da oggi, entrambe le canzoni sono disponibili in streaming sulle maggiori piattaforme musicali e dall’8 ottobre i fan potranno ascoltarle durante il film. Cyn ha anche partecipato insieme ad altri famosi artisti al programma Musica P25 nell’ambito dei festeggiamenti per i 25 anni di Pokémon, programma per il quale ha scritto e interpretato un altro nuovo brano: “Wonderful”.

Emily Arons, senior vice president dell’ufficio licensing di The Pokémon Company International, ha dichiarato: “Durante quest’anno in cui festeggiamo il 25° anniversario di Pokémon, volevamo che i fan avessero l’opportunità di vedere il film Pokémon più recente in contemporanea e con un senso di community globale. L’animazione Pokémon è uno dei pilastri più amati del marchio, e Netflix è il partner ideale per aiutarci a raggiungere l’obiettivo di creare un momento di condivisione per i fan e festeggiare 25 anni d’azione e avventure in compagnia di Ash e il suo Pikachu”.

Sinossi del film Pokémon I segreti della giungla:

Nel mezzo della foresta di Okoya, i Pokémon misteriosi Zarude vivono in branco e osservano una regola ferrea che vieta a qualsiasi estraneo di entrare nel loro territorio. Nella foresta vive anche Koko, un ragazzo cresciuto da un Zarude che ha abbandonato il branco. Koko è cresciuto con l’assoluta certezza di essere un Zarude. Ma un giorno, in seguito a un incontro fortuito con Ash e Pikachu, Koko si ritrova con il suo primo amico umano. Può considerarsi un Pokémon? Oppure è semplicemente un essere umano? Il pericolo incomberà sulla foresta e metterà in discussione il legame tra Pokémon ed esseri umani, così come l’amore tra genitore e figlio.

Sempre nello spirito dei festeggiamenti, a partire da oggi gli Allenatori che abilitano le notifiche e-mail del Club Allenatori di Pokémon potranno ricevere Papà Zarude e Celebi cromatico come appaiono nel film in Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Gli Allenatori che si iscrivono in questo modo entro il 25 settembre 2021 riceveranno un’e-mail dal Club Allenatori di Pokémon contenente un codice valido per entrambi i Pokémon il 7 ottobre 2021.

Inoltre, ai festeggiamenti per l’uscita globale del film Pokémon I segreti della giungla su Netflix si unirà anche Pokémon GO. Ulteriori dettagli verranno svelati presto.