Judoby: Recensione, Trailer e Screenshot

Correva l’anno 1968 quando Tatsuo Yoshida pubblico il suo Manga Judoboy da cui venne tratta una serie animata composta da soli 26 episodi, distribuita inizialmente in Giappone tramite Fuji TV e giunta in Italia solo nel 1980. Oggi dunque vogliamo condividere con voi la Recensione del Bluray di Judoboy, distribuito da Anime Factory (etichetta di Koch Media), per la gioia di tutti i collezionisti di Anime.

Iniziamo subito anticipandovi il contenuto della confezione, al cui interno troverete ben 3 bluray con tutti gli episodi della serie animata rimasterizzata in audio e video, con l’aggiunta di sigle e trailer e il tradizionale booklet cartaceo di 32 pagine, il quale ospita i bozzetti preparatori di personaggi e scenari oltre le sinossi di ciascun episodio. Purtroppo però nei Bluray non sono incluse le scene eliminate, i video sulla creazione del Manga o Anime e contenuti extra interessanti, dunque vi porterete a casa per lo più solo la serie animata seppure in alta definizione.

Se siete cresciuti con Lupin, l’uomo tigre, kenshiro e molti altri, riconoscerete lo stile dei disegni quanto animazioni, essendo che Judoboy ha fatto il suo debutto in un’epoca in cui gli Anime venivano realizzati a mano libera. Chi non ha trascorso le prime ore del giorno, il dopo pranzo e il pieno pomeriggio davanti alla TV in compagnia dei più celebri personaggi animati? Judoboy narra la storia di un certo Sanshiro Kurenai, erede di una scuola di arti marziali, il quale deciderà di vagabondare per il Giappone nel tentativo di rintracciare l’assassino di suo padre ed avere la vendetta.

A differenza di molte altre opere, Judoby non va troppo per le lunghe, la serie si apre e conclude (per così’ dire) in soli 26 episodi, per una durata complessiva pari a 650 minuti. L’Anime è una delle serie in cui l’azione viene spezzata da scene umoristiche in grado di divertire e intrattenere lo spettatore oltre che distogliere per qualche istante l’attenzione dalla trama principale, il girovagare per il sol levante porterà Sanshiro a farsi degli amici sui quali potrà contare per raggiungere il suo reale obiettivo.

Per la prima volta l’Anime giunge in Bluray per la gioia di tutti coloro che sono cresciuti con lo stesso, proponendo episodi puliti in disegni quanto animazioni ed una colonna sonora rimasterizzata per l’occasione. La cosa che ci ha lasciato dell’amaro in bocca è che l’Anime non ha un vero e proprio finale, che sia a interpretazione o semplicemente perchè il sequel non è mai giunto, la ricerca della vendetta non avrà mai fine e Sanshiro non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, certo, nel corso del suo lungo viaggio farà tante conoscenze e apprendere delle lezioni di vita ma non potrà far altro che arrendersi alla decisione di un crudele destino nel negargli la vendetta sperata.

Indubbiamente è un’opera da aggiungere alla propria collezione qualora siate cresciuti con Judoboy, l’occasione di rivederlo in Bluray è da non lasciarsi sfuggire, tuttavia se paragonato a molte altre opere dell’epoca, non riesce a intrattenere come dovrebbe, nonostante i malsani tentativi nel divertire lo spettatore e illuderlo di un possibile finale che concluda degnamente la storia.

