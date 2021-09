Evoluzioni POKÉMON: La nuova serie animata per i 25°anni

The Pokémon Company International ha presentato oggi Evoluzioni Pokémon, una nuova, breve serie animata ideata per festeggiare i 25 anni del franchise mondiale dell’intrattenimento. Questa serie composta da otto episodi accompagnerà i fan in un viaggio che attraversa tutte le regioni conosciute del mondo dei Pokémon ed esplorate nei videogiochi della serie principale a partire dalla prima pubblicazione 25 anni fa.

Per tutto il 2021, The Pokémon Company International ha invitato i fan a seguire la retrospettiva di queste regioni, con i Pokémon scoperti in ciascuna di esse. Proprio come la retrospettiva, la serie partirà dalla regione di Galar, protagonista dei recenti videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e culminerà nella regione di Kanto, scoperta ed esplorata nel 1996 attraverso i primi giochi della serie principale, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde. Ciascun episodio sarà ambientato in una regione diversa, in ordine cronologico inverso rispetto a quello in cui le abbiamo conosciute nei videogiochi: Galar, Alola, Kalos, Unima, Sinnoh, Hoenn, Johto e Kanto. Vicende note della storia del mondo Pokémon verranno raccontate in ogni episodio da un nuovo punto di vista.

Colin Palmer, vice presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International ha affermato: “Evoluzioni Pokémon è una nuova ed entusiasmante pagina di animazione e un ringraziamento ai milioni di fan in tutto il mondo che si sono uniti a noi in questo viaggio giunto a 25 anni. Le diverse regioni sono state un punto di riferimento per gli Allenatori di Pokémon durante la crescita del marchio; volevamo che Evoluzioni Pokémon rendesse omaggio a questa eredità storica pur essendo una serie moderna e al contempo innovativa. È una nuova avventura con un tocco di familiarità. Con il suo ultimo episodio ambientato a Kanto, Evoluzioni Pokémon ci sembra il modo più significativo per chiudere i festeggiamenti per l’anniversario proprio nel luogo da cui tutto è cominciato per Pokémon, 25 anni fa”.

La serie Evoluzioni Pokémon è attualmente in produzione a cura di The Pokémon Company International in collaborazione con OLM e debutterà in esclusiva mondiale sul canale ufficiale Pokémon di YouTube e su TV Pokémon nelle seguenti date: