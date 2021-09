Luca: Recensione, Trailer e Screnshot

Lanciato su Disney + nel corso dell’estate, è disponibile da qualche giorno anche nel formato Bluray, quest’oggi dunque vogliamo condividere con voi la Recensione di Luca.

Luca Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Inizialmente era previsto al Cinema, successivamente fu deciso di spostare l’uscita sulla piattaforma di Film in Streaming a causa della pandemia da Covid-19, la soluzione migliore per consentire a tutti gli abbonati di visionarlo comodamente da casa. I collezionisti di Bluray saranno lieti di sapere che è finalmente acquistabile nel formato Home Video come fu con Soul. Luca narra la storia di un giovane il cui nome è per l’appunto Luca, un mostro marino che trascorre le sue giornate negli oceani, in grado di assumere sembianze umane a contatto con la superficie.

In una delle tante giornate lavorative fa la conoscenza di Alberto, un coetaneo ed esperto del mondo terrestre, che vive in una piccola e diroccata abitazione sulla terraferma, nel tentativo di costruire una vespa, l’ambito veicolo a due ruote del momento, essendo che il Film è ambientato in un’epoca in cui Gianni Morandi andava di moda con il suo brano Andavo a cento all’ora, colonna sonora portante dell’intera esperienza cinematografica. Il duo deciderà di fare coppia per partecipare ad una competizione in città, il cui premio è proprio una nuova e reale vespa, veicolo che permetterebbe al duo di vivere mille avventure.

Mimetizzandosi tra gli abitanti di una piccola cittadina di costiera, Luca e Alberto faranno la conoscenza di una giovane coetanea intenta a partecipare alla gara e vincere l’ambito premio, il cui padre è un lupo di mare che trascorre le sue giornate in mare aperto, nel tentativo di tirare su qualche soldo per vivere con i suoi pesci. A contatto con l’acqua il duo riprende le sembianze originali, pertanto si ritroveranno a fare i conti con il timore e pericolo di essere scoperti da un momento all’altro, nonostante il bullo del momento sia diffidente dalla provenienza di Luca e Alberto, scambiati per dei turisti in vacanza.

Il Film tratta tematiche come l’importanza dell’amicizia, il tradimento, e il desiderio di raggiungere un obiettivo ad ogni costo. Luca e Alberto impareranno a proprie spese come nella cittadina non c’è posto per mostri marini. Luca è un lungometraggio animato in grado di divertire e intrattenere per l’intera durata, nonostante non sia all’altezza di capolavori come Coco, sopratutto nel doppiaggio di alcuni personaggi, la cui voce ed interpretazione è ben lontana dall’essere in linea con l’intera esperienza. Da elogiare il modo in cui Disney ha rappresentato la cittadina di costiera, con case colorate ed unite tra loro, stradicciole ed una piazza in cui i giovani dell’epoca si riunivano.

La colonna sonora ricopre un ruolo chiave, con brani naturalmente tratti da cantanti italiani come Gianni Morandi, l’aria che si respira in Luca è completamente italiana, il che rende felici coloro che attendevano da tempo un film d’animazione ambientato in terra nostrana, nonostante il tutto si rivela essere un Film piacevole e divertente da vedere ma che non lascia il segno.

Luca Trailer