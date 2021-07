DRAGON BALL Z: ANIME COMICS THE MOVIE – IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI in arrivo a fine anno

I guerrieri più forti di tutti i tempi, capitanati come sempre da Goku, arriveranno a dicembre 2021 con un anime comics rigorosamente a colori, che ci mostrerà all’opera uno dei personaggi più amati in assoluto della serie, e forse il più forte di tutti i tempi: Gogeta, frutto della fusion fra Goku e Vegeta!

I guerrieri Saiyan si trovano a difendere il Pianeta dai defunti malvagi tornati in vita dall’Inferno, per colpa del demone Gaisu. Quest’ultimo, dopo aver assorbito la cattiveria delle anime dei dannati, si trasforma in Janemba, un enorme e potentissimo essere giallo. Goku e Vegeta da soli non possono nulla contro di lui. L’unica soluzione sembra essere la fusione attraverso la Danza di Metamor, che darà vita al guerriero più forte mai visto: Gogeta. Riusciranno, in questo modo, a rispedire i morti nell’Oltretomba e far tornare la pace?

Il volume unico DRAGON BALL Z: ANIME COMICS THE MOVIE – GOKU E VEGETA sarà disponibile a dicembre in fumetteria, libreria e store online!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.