Le leggenda di Hei: Recensione, Trailer e Screenshot

Quando parliamo di Anime è inevitabile pensare al Giappone, quest’oggi invece vogliamo condividere con voi la Recensione della Leggenda di Hei, un lungometraggio animato cinese, incentrato sia sul folklore cinese e moderno che sulla webserie Luo Xiao Hei Zhan Ji.

Le leggenda di Hei Recensione

La Leggenda di Hei narra le avventure di un piccolo gatto demone di nome Hei, espulso dalla foresta a causa dell’urbanizzazione dell’uomo, costretto a vagabondare senza meta, fino a quando farà la conoscenza di un nome dotato di poteri noto con il nome Wuxian. Hei si troverà inizialmente spaesato, come un ragazzo di campagna costretto ad adattarsi alla vita della grande città.

Col tempo imparerà ad utilizzare le sue doti nascoste e fidarsi dal prossimo, assumendo la forma di un bambino per integrarsi al meglio nella società, pur mantenendo le orecchie da gatto. Inizialmente si ha la sensazione che il Film voglia focalizzare l’attenzione dello spettatore su Hei, solo ad avventura inoltrata si coprende di come il vero obiettivo degli autori è quello di porre i riflettori sull’amicizia tra il duo.

La leggenda di Hei dunque pone l’accento sull’importanza di conoscere affondo qualcuno prima di giudicarlo, perchè l’apparenza può ingannare. Spesso si indossa una maschera per celare la propria identità o intenzioni, solo conoscendo la parte più intima di ciascuno individuo si scoprre la sua vera natura. Inizialmente Wuxian risulterà riluttante all’idea di utilizzare i suoi poteri per un bene superiore, ma quando Hei sarà in pericolo non esiterà a salvarlo.

Un’opera in grado di divertirvi ma allo stesso tempo emozionarvi, con scenari marcati e personaggi in rilievo, da elogiare un ottimo uso della tavolozza dei colori che pone l’accento su specifici elementi, ed animazioni che si comportano egregiamente anche nelle scene più movimentate. Non mancano all’appello momenti sentimentali e teneri tra il duo, in cui due mondi distanti e differenti si fondono tra loro, abolendo ogni diversità.

Anche la colonna sonora ricopre un ruolo chiave, accompagnando le scene con delle melodie che si sposano alla perfezione, rilassanti e coinvolgenti. Con una durata di 102 minuti, La Leggenda di Hei è in grado di intrattenere lo spettatore senza la presenza delle classiche scene ripetitive, monotone e inutili, pensate per estendere la longevità di un Film, come un puzzle i cui pezzi di incastrano alla perfezione.

Se non avete visto la webserie potrete ugualmente godervi l’esperienza cinematografica, che ripercorre le avventure di Hei, dall’abbandono della sua terra natia alla conoscenza di Wuxian, ciò permette dunque a chiunque di fare la conoscenza del duo per la prima volta. Purtroppo però nell’edizione Home Video non sono presenti contenuti extra ad eccezione del Trailer.

