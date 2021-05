Pokémon Esplorazioni Master debutta nel 2021

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che la nuova stagione della popolare serie animata Pokémon sarà disponibile in alcuni mercati già dall’estate, e la distribuzione verrà ampliata ad altri mercati nel corso dell’anno.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La ventiquattresima stagione della famosa serie animata che narra le avventure di Ash Ketchum e del suo Pikachu sarà intitolata Pokémon Esplorazioni Master. Le prime immagini e la sinossi ufficiale della stagione sono state già svelate e hanno offerto ai fan del franchise un’altra fantastica opportunità per festeggiare i 25 anni di Pokémon in questo importante e storico anno.

Sinossi della serie Pokémon Esplorazioni Master

È un grande mondo, ma tu troverai Ash e Goh impegnati a lottare e catturare Pokémon da Kanto a Galar. Con Pikachu, Cinderace e altri amici al loro fianco, i nostri eroi continuano a viaggiare per il mondo e fare ricerche sui Pokémon per il laboratorio Cerasa. Durante il cammino, Ash prosegue la sua scalata della classifica del Torneo mondiale per l’incoronazione e Goh, con l’obiettivo di catturare Mew, aggiunge altri Pokémon al suo Pokédex. Nel frattempo, Cloe incontra un enigmatico Eevee e inizia la sua avventura come Allenatrice di Pokémon. Nuovi amici, vecchi rivali ed emozionanti imprese sono all’orizzonte… E il viaggio continua!

I fan di tutto il mondo possono iscriversi al canale ufficiale Pokémon di YouTube in attesa del prossimo trailer mondiale e per seguire gli annunci dei canali televisivi locali nelle prossime settimane e mesi.