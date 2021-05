Shinko e la magia millenaria: Recensione, Trailer e Screenshot

Correva l’anno 2019 quando a Lucca Comics & Games fu presentato Shinko e la magia millenaria, a distanza di anni oggi vogliamo condividere con voi la Recensione dell’edizione Home Video distribuita da Anime Fctory (Koch Media) nei formati DVD e Bluray.

Shinko è un Film d’animazione diretto da Sunao Katabuchi, basato sul romanzo di Nobuko Takagi, riproposto in una versione arricchita e migliorata a distanza di anni dalla prima pubblicazione.

E’ l’anno 1955, Shinko vive in una piccola città rurale situata nella parte a Sud del Giappone, nella prefettura di Yamaguchi, dove molto tempo prima sorgeva la Provincia di Suo. La giovane bimba trascorre le giornate con la sua famiglia in campagna, immaginando e rivivendo situazioni del passato grazie ai poteri di cui dispone.

Shinko un giorno fa la conoscenza di Kiko, una bambina proveniente da una grande città, la quale è poco incline ai rapporti sociali, aprendosi solo grazie all’amicizia con Shinko. L’opera del registra Katabuchi trasporta lo spettatore in una storia leggera e narrata dal punto di vista dei bambini, i quali antepongono la fantasia alla dura realtà.

Il Film richiama i capolavori dello Studio Ghibli, mostrando un Giappone che tutti amano, antico e che ha molto da raccontare, spronando la crescita dei più piccoli e reivocando le memorie dei più grandi.

La storia ha luogo in un’epoca in cui non essendoci la TV in ogni casa, i bambini trascorrevano le giornate fantasticando, inventando storie e personaggi e vivendo incredibili ed immaginarie avventure. Shinko renderà reali le storie narrate dal nonno, la solitudine data fino all’arrivo della nuova bimba si rispecchierà in quella di una principessa vissuta mille anni prima negli stessi luoghi.

Inizialmente sola, Shinko coinvolgerà nelle sue fantasia la bimba di città, con continui salti temporali dal 1955 al passato, trovandosi inevitabilmente a fare i conti con qualcosa di più grande, lottando per preservare ciò che amano. Se provenite dai capolavori dello Studio Ghibli riconoscerete disegni ed animazioni, con un doppiaggio che rende giustizia a ciascun personaggio ed una colonna sonora piacevole da ascoltare per l’intera durata.

Shinko e la magia millenaria è un Film d’animazione che vi conquisterà fin dai primi minuti, con una storia leggera da digerire ma che ha molto da raccontare e lo fa in modo innocente ma diretto. Il Film narra una storia vissuta dagli occhi di un bambino, mettendo in risalto di come a volte semplicità, purezza e innocenza siano la chiave per affrontare i problemi della vita.

L’edizione Bluray da collezione include un libretto contenente le immagini tratte dal Film e la presentazione dei vari personaggi oltre le cartoline che trovate in ogni Anime distribuito da Anime Factory, il tutto racchiuso in una confezione in cartone. Se avete acquistato una delle tante opere ditribuite da Koch Media sapete a cosa ci stiamo riferendo.

Inutile dirvi che il Bluray vanta contenuti aggiuntivi come i Trailer originali, il Trailer italiano, le sequenze titoli originali ed altri interessanti Extra che lasciamo a voi scoprire.