Game of Thrones – Spin off in arrivo

A distanza di ben 10 anni dalla trasmissione del primo episodio della nota saga Game of Thrones, e in occasione dell’Iron Anniversary, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sui possibili spin off della serie a partire da quello che è già ufficiale: House of Dragon già in produzione. In un’ intervista, Casey Bloys (Chief Content officer di HBO) afferma: “Stiamo parlando anche di altre aree che hanno un senso. Il mondo creato da George R.R. Martin è così grande e interessante ed ha altre mappe da affrontare in termini di storia”.

Nuovi spin off in arrivo da Game of Thrones

Con i festeggiamenti dei 10 anni di Game of Thrones, serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin, HBO ha pubblicato già un promo di quello che sarà l’arrivo di nuove stagioni tutte da vedere in cui si affronteranno varie e nuove storie molto prima dell’età dei personaggi che ci hanno accompagnato in questi ultimi dieci anni. Il primo potrebbe arrivare già nel 2022 e arrivarne altri prossimamente, oltre ad una serie animata e uno spettacolo teatrale a Broadway. Ma andiamo a vedere i prossimi e possibili spin off della serie quali potrebbero essere.

House of Dragon – 300 anni prima

Il primo spin off che potrebbe arrivare per il 2022 è House of Dragon che narra la storia di alcuni personaggi ben 300 anni prima ed è basata sul libro di George R.R. Martin chiamato Fire & Blood. Vedremo infatti la nascita della Danza dei Draghi e assisteremo alla storia dei Targaryen a Westereros quando conquistarono i Sette regni imponendo la loro dinastia fino alla Danza dei Draghi.

10.000 Ship- 1000 anni prima

Un altro probabile spin off è 10.000 ship, e parla di un viaggio compiuto dalla regina guerriera di nome Nymeria e dai membri sopravvissuti dei Rhoynars, che viaggiano da Essos a Dorne dopo la scontiffa da parte dei Valyrian Freehold nella seguendo guerra delle spezie. La storia fa riferimento a circa 1000 anni prima della guerra dei sette regni e infatti già citata da Arya Stark nel nome del suo meta lupo chiamato appunto Nymeria.

The 9 Vitages / Sea Snake

La serie racconta dei grandi viaggi in mare compiuti dal personaggio Corlys Velaryon a bordo della nave Sea Snake. Velaryon, nella storia, viaggia in molti luoghi tra cui Dragonstone (vicino Westeros) o anche Pentos insieme a Lys, Tyrosh e Myr. Oltre le ricchezze, il personaggio riesce a sposare Rhaenys Targaryen e fu nominato primo cavaliere dei sette regni.

Tales of Dunk and Egg – 90 anni prima

Un altro spin off che potrebbe arrivare è Tales of Dunk and Egg, tratto da uno dei romanzi di George R.R Martin e ambientato nel mondo dei suoi romanzi “Le cronache del ghiaccio e del fuoco“. Narra la storia di Dunk (futuro Lord Comandante della Guardia Reale) ed Egg (futuro Re Aegon V Targaryen).

Flea Bottom

Un altro possibile progetto è Flea Bottom, una storia che racconta le vicende nel quartiere povero di Approdo del Re, un labirinto fatto di strade strette e vicoli bui con bordelli e birrerie. Il posto è già presente nella storia che conosciamo, ad esempio Arya Stark si rifugiò lì dopo essere fuggita dalla Fortezza Rossa. I personaggi di Flea Bottom sono Ser Davos Seaworth (Liam Cunnigham), Gendry il figlio bastardo di Re Robert Baratheon (Joe Dempsie), la prostituta Armeca (Sahara Knite) e un fratello dei guardiani della notte (Burn Gorman).