Lamù Always My Darling: Recensione e Unboxing

Dopo la Serie Animata su Lamù ed i tanti OAV, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Always My Darling o Sei sempre il mio tesoruccio, ultimo Film dedicato alla celebre ragazza spaziale, distribuito come sempre da Anime Factory (etichetta di Koch Media) nei formati DVD e Bluray.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Nella confezione troverete sia un disco singolo con Film e contenuti Extra che 2 cartoline da collezione, sia la copertina del lungometraggio che una seconda immagine inedita. Il Film è stato prodotto per i 10 anni dal debutto della serie animata, ed essendo stato pubblicato nel lontano 1991, mantiene il medesimo stile visto nel Film e nella Serie Animata, rimasterizzati sia in Audio che Video.

Lamù Always My Darling Recensione

La storia ruota attorno a Lupika, una bellissima principessa che si innamora di un venditore di tofu. Per convincere quest’ultimo ad amarla, Lupika deciderà di ricorrere ad una pozione magica, situata in un tempio, tuttavia la leggenda vuole che solo il più scostumato del pianeta può avere accesso al tempio, è qui dunque che entra in gioco Ataru Moroboshi.

L’attenzione dello spettatore dunque si sposta da Lupika ad Ataru, che con la sua esilarante personalità riesce a divertire e intrattenere per l’intera durata. Always My Darling o in italiano Sei sempre il mio tesoruccio è un lungometraggio che vi farà sbellicare dalle risate, e che nonostante la storia sia incentrata du Lupika, riesce a conferire il giusto spazio al celebre duo, con una Lamù che si troverà coinvolta in un’amore incontrollato.

Essendo l’ultimo Film non potevano mancare vecchie conoscenze, oltre l’aggiunta di personaggi inediti. Nonostante abbiamo apprezzato l’ultima opera sulla ragazza spaziale, si tratta di un Film che indubbiamente diverte lo spettatore ma la cui trama appare inevitabilmente banale, la quale si lascia guardare sopratutto per le scenette esilaranti di Ataru.

Ottima la colonna sonora con un doppiaggio che rende giustizia alla caratterizzazione dei nuovi personaggi, oltre chiaramente il ritorno di vecchie conoscenze. Nel Film alcuni momenti conferiscono la sensazione che si voglia allungare il brodo per non portare lo spettatore in men che non si dica davanti ai titoli di coda. Nonostante ciò Always My Darling rimane una perla che merita di entrare a far parte della vostra collezione personale.

Come anticipato va ad aggiungersi sia alla Serie Animata Completa che agli altri Film distribuiti nel corso dei mesi e recensiti da noi sul Blog, nei formati Home Video, con la possibilità di acquistarli in edizione da collezione.