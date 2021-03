Lamù Remember My Love: Recensione, Trailer e Unboxing

Doop Lamù Beautiful Dreamer e Lamù Only You, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Lamù Remember My Love, terzo film della lunga serie, distribuito in Home Video da Anime Factory (Etichetta di Koch Media), nei formati DVD e Bluray.

Lamù Remember My Love Recensione

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

La trama ruota attorno all’apertura di un nuovo parco di divertimento chiamato Tomobiki Marchenland nel quartiere, ma le numerose attrazioni celano un oscuro segreto. Durante uno spettacolo di magia, Ataru viene trasformato in un ippopotamo rosa, a causa di una maledizione scagliata su Lamù quando era una bambina.

Ad occuparsi del Film è lo stesso regista che ha lavorato sia alla serie che al film Forever. Nell’edizione Home Video sono inclusi contenuti come il Teaser trailer originale, il Trailer cinematografico originale, il Trailer in italiano e Sequenze alternative inedite, inoltre nella confezione troverete anche 2 cartoline con le locandine del Film.

Segnaliamo fin da subito la simpatica presenza o per meglio dire comparsa di alcuni personaggi tratti da serie animata differenti, un omaggio decisamente gradito a tutti i fan degli stessi, dai protagonisti di Maison Ikkoku, al manager de L’incantevole Creamy, il Signore Kidokoro, il professore Onsen, Bulma ed altri ancora.

Prodotto nel lontano 1985, il Film è stato riproposto nei formati DVD e Bluray per arricchire la vostra vasta collezione, la quale nei prossimi mesi potrebbe espandersi ulteriormente grazie all’uscita di ulteriori Film di cui naturalmente vi parleremo. Remember my Love focalizza l’attenzione dello spettatore sull’età infante di Lamù, permettendo di conoscere dei retroscena sulla splendida extraterrestre.

Il lungometraggio si apre con l’inaugurazione del parco di divertimenti, il quale cela un oscuro segreto, che porterà Lamù e Ataru ad affrontare nuove e spiacevoli situazioni, le quali metteranno a rischio il loro legame. Un malvagio mago intenzionato a conquistare Lamù scaglierà un incanteismo su Ataru per destare l’interesse della fanciulla.

Remember my Love è ispirato per certi versi ad Alice nel Paese delle meraviglie. Nel Film Lamù è più infantile, alle prese con un nuovo e possibile marito, oltre che cercare di riportare il suo tesoruccio allo stato normale, viaggiando tra tempo e spazio. Come da tradizione non mancano all’appello scene esilaranti che strapperanno un sorriso allo spettatore, e scene riflessive in cui il diertimento passa in secondo piano.

Remember my Love tenta in alcuni versi di posizionarsi prepotentemente nel bel mezzo della serie animata, quasi a voler aprire una parentesi sul passato di Lamù, permettendovi di conoscere degli interessanti retroscena su quest’ultima. Si sa che una serie animata non sempre riesce a coprire l’intero arco narrativo di un Manga, dunque i tagli impediscono di avere un quadro più completo e generale sui protagonisti e specifiche situazioni, ed è qui che entrano in scena gli OAV.

Remember my Love vi divertirà e allo stesso tempo permetterà di vedere Lamù sotto una luce diversa, uno dei tanti Film che merita un posto speciale nella vostra collezione Home Video. Come anticipato purtroppo i contenuti EXTRA sono per lo più dei Trailer, ad eccezione della scene alternative che conferiscono all’intero lungometraggio un duplice aspetto.

Lamù Remember My Love Trailer