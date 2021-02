I migliori Anime 80 a tema Food

In molti Anime Serie e Oav, quello che vediamo sempre sono i riferimenti al cibo. Diciamo che in questo genere di serie animate e lungometraggi, spesso capitano scene in cui si mangia, mettendo molto in risalto le specialità della cucina nipponica. In questo articolo, andremo a stuzzicare la vostra curiosità andando a vedere alcune tra le anime più famose e i piatti preferiti dai personaggi.

Ranma 1/2

In Ramna 1/2, seppur il tema sia quello del combattimento corpo a corpo, non mancano numerose cene riservate al cibo. Basti pensare ai buonissimi okonomiyaki preparati da Ukyo Kuonji, un’amica del protagonista Ranma oltre che una delle sue promesse spose. Ma all’interno della serie c’è anche Shampoo e i suoi manicaretti cinesi, spesse volte anche oggetto principale degli episodi. Del buon cibo che a volte cela anche assurdi segreti, come filtri d’amore o messaggi di sfida.

Kiss me Licia

Kiss me Licia, un anime a tema musica con il gruppo dei Beehive e la storia d’amore tra Licia e Mirko. Ma cosa fa Licia nell’anime? Aiuta suo padre Marrabbio nel ristorante di famiglia, tra ramen, polpette di polipo (le preferite del gatto Giuliano) e gli okonomiyaki che non possono mancare. E poi gli onigiri che Licia porta ai suoi amici durante le lunghe sessioni di prove musicali.

Creamy Mami

Anche Creamy, da cui prende il nome, parla di cibo. Creamy è una cantante creata dalla piccola Yu Morisawa che aiuta i suoi genitori nel chioschetto di famiglia. Infatti, quando si trasforma nella bellissima cantante, decide di prendere il nome del Chiosco di famiglia dove realizzano crepes particolari con tanti ripieni per tutti i gusti.

Magica Emi

Anche in Magica Emi, la piccola protagonista May aiuta i suoi genitori nel ristorante di famiglia. Come la sua mamma che ha deciso di lasciare il mondo della magia per dedicarsi ad aiutare suo marito nel preparare cibo per i propri clienti. E poi non possono mancare gli amici di May e la loro passione per patate dolci e squisiti manicaretti.

Piccoli problemi di cuore

Anche in piccoli problemi di cuore, troviamo episodi in cui c’è un maggiore risalto alla buona cucina. Molto famosi nell’anime sono gli Onigiri di Miki, dei buonissimi assemblati di riso dalla forma triangolare che, grazie alla loro forma, facevano sorridere la protagonista Mary. Infatti è un cibo molto utilizzato nella cultura giapponese, proprio per la varianza di ingredienti e dalla forma molto personalizzabile.

Tartarughe Ninja

A differenza degli anime precedenti, il cibo preferito da questi valorosi combattenti è un tipico piatto italiano: la pizza. Seppur marginalmente si fa riferimento ad altri piatti del posto, la pizza prende il posto principale avendo un grande risalto sia negli episodi che nei discorsi delle famosissime tartarughe. Questi ninja hanno come obiettivo quello di allenarsi e combattere i malvagi in ogni forma.

Sailor Moon

Sailor Moon, la paladina della giustizia che veste alla marinara. Quanti hanno sentito questa frase? E’ uno degli anime più famosi e gettonati proprio per la semplicità dei dialoghi e della storia, della simpatia dei personaggi e del loro voler combattere il male ad ogni costo. Anche negli episodi di questo anime, non manca il cibo preparato dai vari personaggi tra cui quelli che gusta molte volte la protagonista Bunny: i ramen. In Sailor Moon vediamo anche i Mochi, dei piccoli dolcetti di cui Bunny ne è ghiotta e sono a base di riso con ripieno di fagioli rossi.

Doraemon

Nell’elenco non poteva mancare Doraemon, il fantastico gatto del futuro che porta con sé ogni sorta di tecnologia. E proprio da questo anime che sono diventati famosi i dorayaki, dei buonissimi dischi somiglianti a dei pankake ripieni di ogni confettura o cioccolato.