Doraemon: Nobita e l’isola del tesoro – Recensione, Trailer e Screenshot

Dopo Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna, oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Doraemon: Nobita e l’isola del tesoro, disponibile nei formati DVD e Bluray, distribuiti come sempre da Anime Factory, etichetta di Koch Media.

Doraemon, Nobita ed i suoi amici decidono di partire verso una grande avventura, muniti di una mappa che celano un tesoro, ma durante il tragitto si troveranno ad affrontare pericoli di ogni sorta, tra cui dei temibili pirati venuti dal futuro.

L’isola del tesoro è il 38° Film d’animazione sul celebre gattone, ispirato in parte al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson chiamato appunto l’isola del tesoro. Il lungo viaggio che li porterà a destinazione è pieno di pericoli, l’equipaggio si troverà a fare i conti con episodi inaspettati come il rapimento di Shizuka o una minacciosa tempesta, l’isola in cui è presente il tesoro cela un segreto ancora più misterioso, spetterà al team scoprirlo.

Doraemon: Nobita e l’isola del tesoro – Recensione

In un’epoca in cui la Terra è stata oramai scoperta in ogni suo angolo, Nobita ritiene che esista un’isola del tesoro non ancora svelata. Nel viaggio che li condurrà a destinazione faranno la conoscenza di Flock, un ragazzo che svelerà dei retroscena sui temili pirati venuti dal futuro. Un tranquilla giornata si trasforma in una grande avventura per la celebre squadra.

Come accade in ogni Film e nella serie animata, l’isola del tesoro presenterà allo spettatore chiuski inediti del celebre gattone, con il quale la squadra vivrà una magica avventura, ricca di insidie. L’opera riesce a intrattenere lo spettatore per l’intera durata, suddividendo il divertimento all’azione. Pur essendo ispirato al celebre romanzo, il Film si distacca molto dallo stesso.

Naturalmente l’idea di fondo resta pur sempre quella di salpare verso l’isola del tesoro, ma ad un certo punto del Film l’attenzione dello spettatore si sposta dal tesoro a qualcosa di più importante. Una semplice caccia al tesoro si trasformerà in un’avventura inaspettata. Doraemon continua a stupire i suoi fan Film dopo Film, e nonostante la serie animata conti oltre 1000 episodi e l’isola del tesoro sia il 38° lungometraggio animato, ha ancora molto da offrire.

Se provenite dai precedenti Film riconoscerete il medesimo stile grafico, con una colonna sonora piacevole da ascoltare e la possibilità di riprodurre il Film sia in italiano che in giapponese, con il supporto dei sottotitoli. Purtroppo però non aspettatevi una quantità generosa di contenuti extra, che in genere sono presenti in un lungometraggio, ciò vi porterà a riporre il Film nella sua custodia al termine della visione piuttosto che intrattenervi negli Extra.

Doraemon: Nobita e l’isola del tesoro è un Film indubbiamente per tutte le età, ma rivolto principalmente agli amanti dell’avventura e dell’epoca piratesca, tra forzieri ricchi di dobloni, lunghe traversate in mare aperto e pericolosi pirati. Come anticipato è già disponibile nei formati Home Video per arricchire la vostra collezione.

A seguire potete dare uno sguardo ad una delle scene tratte dal Film.

Doraemon: Nobita e l’isola del tesoro – Trailer