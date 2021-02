Infinity: Tutte le uscite di Febbraio 2021

Per tutto il mese di Febbraio, la piattaforma Inifinity, propone la sua programmazione con diversi titoli tra film, serie tv e contenuti per i più piccoli. In questo mese vedremo diversi titoli molto interessanti in casa DC comics, con i personaggi che indosseranno la loro armatura per diventare supereroi. Ma andiamo a vedere insieme cosa aspettarci in questo mese di Febbraio 2021.

Film – Febbraio 2021

Questo Febbraio è il mese dei Supereroi da Infinity, infatti tra film e serie TV potremmo assistere alla programmazione di grandi titoli. Per quanto riguarda il lungometraggio, da 21 Febbraio potremmo vedere Justice League, un film dedicato ai personaggi della DC Comic. Vedremo tutti i supereroi alle prese con una nuova minaccia da affrontare e l’unico modo per sconfiggere il male è quello di unirsi tutti sotto un unico vessillo.

01 Febbraio | La guerra di Charlie Wilson

01 Febbraio | Il giudice dell’apocalisse

02 Febbraio| Top Gun

04 Febbraio | Pride and predjude and zombies

12 Febbraio | Uno di Famiglia

14 Febbraio | A Star is Born

14 Febbraio | Split

15 Febbraio | Casa casinò

21 Febbraio | Justice League

Serie TV – Febbraio 2021

Sempre in casa DC, vedremo le avventure di un altro personaggio: Kara, una paladina della giustizia di casa El che vestirà i panni di Super Girl per affrontare il male e proteggere gli innocenti. Vedremo che la ragazza dovrà vivere la sua vita dividendosi dall’essere Supergirl e una giornalista della Catco. Dal 6 Febbraio andrà in anteprima la V stagione della serie.