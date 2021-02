TIM VISION: Tutte le uscite di Febbraio 2021

E anche per Febbraio, Tim Vision propone le sue novità tra FILM, Serie TV e speciali per i più piccoli. Potrete continuare a seguire le stagioni dei vostri telefilm preferiti e, se volete, avrete anche l’occasione di noleggiare alcuni titoli direttamente dalla piattaforma.

Film – Febbraio 2021

Tra i film che da Febbraio saranno disponibili sulla piattaforma streaming, c’è Love Actually – l’Amore davvero, un film romantico del 2003 e diretto da Richard Curtis. Assisteremo alla storia di vari personaggi e le loro complesse situazioni amorose nel cuore di Londra. Tra i personaggi di spicco abbiamo Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson e Alan Rickman.

La Teoria del Tutto

Brave Ragazze

Mandy

Il Grinta

Speciale Verdone

Love Actually

American Beauty

Serie TV – Febbraio 2021

Per quanto riguarda le serie TV, arriva su Tim Vision la serie Extant, una serie del 2014 con personaggi già famosi in altri telefilm. Al centro della storica c’è Molly Woods, un’astronauta che, dopo aver vissuto una missione nello spazio e costretta all’isolamento per tanto tempo, torna sulla terra e dovrà riprendere il ritmo di tutti i giorni. Tuttavia la missione appena svolta tornerà di nuovo a perseguitarla a causa di segreti che potrebbero sconvolgere l’umanità.

1 Febbraio | Medium

9 Febbraio | Extant

18 Febbraio | The Good Fight

Animazione – Febbraio 2021

E Tim Vision pensa anche ai più piccoli con una serie televisiva animata chiamata “Summer Camp Island“. La serie, creata da Julia Pott, è ambientata in un mondo fantasy popolato da animali e i protagonisti sono Oscar Peltzer e il riccio Scricciola che iniziano le loro avventure in un campo estivo pieno di magia, con squali parlanti, case infestate e altre dimensioni.

Craig of the Creek

Ok Ko!

Summer Camp Island

Apple & Onion

Noleggio – Febbraio 2021

E non possono mancare anche titoli a Noleggio e disponibili per tutto il mese di Febbraio. Tra i film c’è anche un film Disney “Maleficent” dove vedremo Angelina Jolie nei panni della Signora del Male.