Netflix: Arriva Shuffle Play! Ecco di cosa si tratta

Netflix continua a migliorarsi con nuove e interessate funzionalità, oggi vogliamo parlarvi di Shuffle Play, una funzione già in fase di test da parte dei fortunati utenti che sono stati selezionati, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Netflix introduce lo Shuffle Play

Se riprocucete spesso musica tramite VLC o software simili, conoscerete sicuramente il tasto dello Shuffle Play o Riproduzione casuale. In altre parole grazie alla nuova funzione gli utenti potranno al termine della visione di un contenuto, avviare la riproduzione di un secondo e cosi via dicendo in modo del tutto casuale.

L’icona dello Shuffle Play sarà presente sotto quella del proprio account o nella barra laterale sull’app. La descrizione recita così: Prova Shuffle Play, verranno riprodotti contenuti in base ai tuoi gusti! In altre parole dunque verranno riprodotti contenuti casuali dopo la visione di quello selezionato, ma sempre basandosi sui gusti di ciascun utente.

Se siete indecisi cosa guardare e non volete perdere tempo a cercare un contenuto che sia di vostro interesse, potete sempre affidare a Netflix l’arduo compito di sceglierlo per voi. La funzione in questione per ora è in fase di test, il suo arrivo è fissato per il 2021 inoltrato, dunque c’è ancora da attendere.