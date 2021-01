Netflix: Le uscite di Febbraio 2021

E abbiamo già qualche anticipazione per le uscite di Febbraio 2021 a cui potrete impostare una notifica direttamente sulla piattaforma streaming. In questo articolo vi presentiamo alcune dei titoli previsti per il mese di Febbraio tra Film e serie TV.

Netflix: I film di Febbraio

Tra i film previsti per Febbraio 2021, c’è Malcom & Marie previsto per il 5 sulla piattaforma streaming di Netflix. Un film nuovo nuovo del 2021 scritto e diretto da Sam Levison. La particolarità di questo film è che è il primo film nuovo ad uscire dopo la pandemia del Covid 19. I protagonisti sono Malcom e Marie, una coppia di fidanzati che si ritroveranno a mettere a nudo la loro relazione rivelandosi grandi segreti l’uno all’altro. Il tutto in un’atmosfera retrò di una pellicola in bianco e nero. Il film è stato girato tra il 17 Giugno e il 2 Luglio 2020 in California.

The Ying-Yang Master: Dream of Eternity – 4 febbraio

L’ultimo Paradiso – 5 febbraio

Malcom & Marie – 5 febbraio

Little big woman – 5 febbraio

Space Sweepers – 5 febbraio

Red Dot – 11 febbraio

I care a lot – 19 febbraio

Pazzo per lei – 26 febbraio

The Girl on the Train – 26 febbraio

Netflix: Le serie TV di Febbraio

Tra le serie TV previste per il Mese di Febbraio, apriamo con la prima che uscirà sulla nota piattaforma il 1 Febbraio: Snowpierce. Infatti verrà trasmessa la seconda stagione con 1 episodio a settimana in cui vedremo i protagonisti alle prese con trame e segreti sul treno che viaggia per la loro sopravvivenza a vari anni dopo la glaciazione del pianeta terra. Il cast presente nella prima stagione lo vedremo anche nella seconda, ma alcuni dei personaggi passeranno proprio all’altro lato della fazione. Dal trailer ufficiale della seconda stagione vediamo la presenza anche di Sean Bean nei panni del Signor Wilson, proprio colui che nella prima stagione davamo per disperso!

Snowpiercer (stagione 2) – 1 Febbraio

BREAKING BAD – 1 Febbraio

Tredici – 1 Febbraio

Dinasty (stagione 3) – 2 Febbraio

Cobra Kai (Stagioni 1-2) – 2 Febbraio

Tredici (stagione 4) – 2 Febbraio

SKAM (stagione 4) – 3 Febbraio

The Witcher (stagione 2) – 3 Febbraio

Dead to me (stagione 2) – 4 Febbraio

The Eddy – 5 Febbraio

Valeria (6 Febbraio)

Come vendere droga online in fretta (stagione 2) – 6 Febbraio

Hollywood (mini serie) – 7 Febbraio

Summertime – 8 Febbraio

After Life (stagione 2) – 9 Febbraio

The Society – 9 Febbraio

The Midnight Gospel – 10 Febbraio

Outer Banks – 11 Febbraio

La casa di Carta (stagione 4) – 12 Febbraio

The Rain (stagione 3) – 12 Febbraio

Community (stagioni 1-6) – 13 Febbraio

Ozark (stagione 3) – 14 Febbraio

Self Made: La vita di Madam C.J. Walker – 15 Febbraio

Vampires – 17 Febbraio

Curon (stagione 1) – 17 Febbraio

Prova a sfidarmi – 18 Febbraio

Lettera al re – 19 Febbraio

The protector (stagione 3) – 19 Febbraio

Tribes of Eurpa – 19 Febbraio

Greenhouse Academy (stagione 4) – 20 Febbraio

Feel Good – 21 Febbraio