In produzione la terza serie di The Mandalorian

Anche se dall’ultimo episodio della serie The Mandalorian si era intuito che ci sarebbe stato un seguito, Disney conferma le voci per una nuova stagione in produzione. A dirigere i lavori di questi nuovi episodi c’è il creatore Jon Favreau insieme al vicepresidente della Lucasfilms.

The Mandalorian III in produzione

The Mandalorian è stata una delle serie più gettonate degli ultimi anni, specialmente dagli appassionati di Starwars e Guerre stellari, con una grafica e delle scene ben realizzate, una trama strutturata ed episodi ricchi di suspance. Nessun episodio è mai stato scontato, con continui colpi di scena e dialoghi originali. Ed è stata proprio Disney a lanciare questo telefilm raggiungendo milioni di abbonati per il mondo.

Per la terza stagione, ci si sposterà, secondo le indiscrezioni, anche su altri personaggi della squadra formata nella seconda serie. Infatti potremmo vedere le dinamiche di altri personaggi e non perdere mai il punto di vista di Mando che ci ha sorpreso mostrando il suo viso, mettendo da parte le sue tradizioni proprio per la salvaguardia del piccolo.

Al momento non abbiamo altre informazioni, speriamo di riceverne presto. La cosa certa è che stanno girando le scende già da qualche settimana.