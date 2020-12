Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna – Recensione, Trailer e Screenshot

A distanza di pochi giorni dalla conclusioen del 2020, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna, l’ultima di quest’anno, Film che come sempre è distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media, nei formati DVD e Bluray.

Per la gioia degli appassionati della saga, nonostante sia anche visibile in Streaming su Amazon Prime Video, Le Cronache dell’Esplorazione della Luna è già acquistabile nei formati menzionati, e dopo aver visionato per voi il Film vogliamo condividere le nostre impressioni.

Chi non conosce il celebre Doraemon? Protagonista di numerosi Episodi e Film, senza contare gadget, videogiochi, fumetti e quanto altro ancora, Doraemon è uno degli Anime più longevi della Storia, con i suoi oltre 1000 Episodi. Quello che vedremo oggi è uno dei tanti lungometraggi animati della durata di 110 minuti circa.

Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna Recensione

Il Film inizia con la ripresa fatta dalla sonda lunare, la quale durante l’esplorazione si imbatte inevitabilmente in una misteriosa figura bianca. Nobita sostiene che si tratti del famoso coniglio lunare, venendo come sempre deriso dai suoi compagni di scuola. Deciso a rendere il regno dei conigli reale, si affida ad un misterioso marchingegno di Doraemon per crearlo.

Durante la creazione del regno lunare dei conigli da parte del duo, un misterioso studente di nome Luka si trasferisce nella scuola di Nobita, il quale si unirà successivamente alla squadra composta da Nobita, Doraemon, Shizuka, Gian e Suneo per esplorare il mondo dei conigli spaziali.

Le Cronache dell’Esplorazione della Luna mette come sempre in bella mostra i nuovi ciuski di Doraemon, con i quali il team potrà sia divertirsi che affrontare le avversità, ed è proprio grazie ai suoi ciuski che Doraemon e Nobita daranno vita alla civiltà dei conigli, rendendo reale ciò che fino a poco prima era frutto della fantasia, immaginazione o ipotesi di Nobita.

Se nella prima parte del Film l’attenzione dello spettatore è rivolta al regno lunare dei conigli nella realtà alternativa di Doraemon e Nobita, nella seconda parte invece la trama assume un’aspetto più oscuro e serio, portando il team ad affrontare il malvagio di turno ed i suoi tirapiedi, pronto a tutto per dominare l’universo. Doraemon è pur sempre Doraemon, non mancano all’appello i tradizionali momenti giocosi in cui Suneo e Gian non perdono occasione per deridere un Nobita intento a fare colpo su Shizuka.

Nelle Cronache dell’Esplorazione della Luna ritroverete i celebri protagonisti ed una manciata di personaggi secondari presenti già nella serie animata, con l’aggiunta delle new entry, realizzate per il Film. Il lungometraggio animato riesce a divertire e intrattenere fino ai titoli di coda, dosando in maniera omogena il divertimento alla sobrietà, come visto già nei precedenti Film dedicati al tecnologico gattone.

Disponibile in DVD e Bluray, Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna include una manciata di contenuti Extra con la possibilità di scegliere anche la lingua giapponese ed i sottotitoli italiani, qualora vogliate visionarlo nella lingua originale, con un doppiaggio fedele per ciascun personaggio ed una colonna sonora piacevole da ascoltare, le cui tracce sono in giapponese.

Doraemon: Nobita e le Cronache dell’Esplorazione della Luna Trailer