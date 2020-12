I Croods: Recensione, Trailer e Screenshot

Sono trascorsi molti anni dal debutto nelle sale cinematografiche, eppure quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione dei Croods, distribuito nuovamente da Universal Pictures nel formato Home Video, questa volta in 4K + Ultra HD, in occasione dell’imminente arrivo nelle sale del sequel.

Se non siete andati al Cinema e non avete acquistato l’Home Video, fino a poco tempo fa era possibile visionare i Croods in Streaming su piattaforme quali Netflix, Infinity, Amazon Prime Video e TIM Vision. I Croods trasporta lo spettatore nella preistoria, in un’epoca in cui i dinosauri la fanno da padrone, mettendo sotto i riflettori una famiglia che cerca di sopravvivere alle insiedie di un mondo privo di tecnologia.

I Croods Recensione

La famiglia, composta da vari membri ed ognuno con una personalità propria, si da manforte per procacciarsi il cibo, aiutandosi a vicenda nelle difficoltà, tuttavia tra essi spicca il capofamiglia, conservatore e preservatore delle tradizioni, contrario a cambiamenti e novità, deciso e pronto a tutto per proteggere i suoi cari dal mondo ostile che li circonda.

Credendo di essere gli unici esseri viventi intelligenti in vita sul pianeta, i Croods affrontano le giornate cercando di procurarsi il necessario per sopravvivere, nonostante il capofamiglia si troverà spesso a fare i conti con un pericolo ben peggiore dei dinosauri, la suocera.

Dai creatori di Madagascar e Kung fu Panda, I Croods riescono a trasmettere lo stesso divertimento dei capolavori menzionati, rendendo un”epoca che per molti potrebbe risultare barbosa, lo scenario ideale per lo svolgersi della storia, le cui tematiche ruotano attorno all’unione, il cambiamento e lo spirito di sopravvivenza.

Nonostante una trama inizialmente lenta a decollare, i Croods riescono a divertire lo spettatore fin dalle prime scene, sopratutto grazie ai rapporti tra la suocera e il capofamiglia, il cui quest’ultimo spera di togliersi di torno l’anziana signora ad ogni occasione, ritrovandosi però deluso dal suo continuo riapparire incolume, ma ben presto dovrà fare i conti con la realtà, il mondo sta cambiando ed è tempo di adattarsi alle novità.

L’edizione Home Video in 4K include sia il Film ad una risoluzione maggiore rispetto il tradizionale Bluray, che contenuti aggiuntivi quali il Diario di Laccio, le Croodacee Creature, Diventa Pittore e le Scene tagliate.

Naturalmente per la riproduzione avrete bisogno di un dispositivo compatibile, come PS5, Xbox Series X o Xbox One, in quanto PS4 supporta solo il 3D. Nella confezione troverete comunque anche la versione Bluray classica, da riprodurre ovunque.

I Croods Trailer