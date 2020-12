Netflix: Le uscite di Gennaio 2021

E dopo il periodo Natalizio ormai alle spalle, Netflix non si ferma proponendo tantissime novità per questo nuovo anno. Infatti per il prossimo mese sono previsti nuovi titoli di film, telefilm e anche documentari. Ma andiamo a vedere insieme la programmazione del nuovo anno!

Netflix: I film di Gennaio

Tra i film previsti per il mese di Gennaio, Netflix presenta il 24 Gennaio il film Lo chiamavano Jee Robot.

Il film del 2015 prende il nome dell’omonima serie animata “Jeeg Robot d’acciaio” di Go Nagai. La storia è ambientata a Roma e il protagonista è un ladruncolo di nome Enzo Ceccotti che, cercando di scappare dalla polizia, si butta nelle acque del Tevere ed entrando in contatto con varie sostanze radioattive. Film divertente, a tratti poliziesco e con scene tipiche della vita di tutti i giorni.

Che vuoi che sia (dal 1 Gennaio 2021)

Moglie e marito (dal 2 Gennaio 2021)

Piccoli Brividi 2- I Fantasmi di Halloween (dal 3 Gennaio 2021)

La maledizione di Chucky (dal 5 Gennaio 2021)

Un weekend da bamboccioni 2 (dal 6 Gennaio 2021)

40 giorni & 40 notti (dal 7 Gennaio 2021)

Hudson Hawk (dal 8 Gennaio 2021)

Il mago del furto (dal 9 Gennaio 2021)

John e la musica degli alieni (dal 9 Gennaio 2021)

La Partita (dal 10 Gennaio 2021)

L’amore criminale (dal 11 Gennaio 2021)

Radiofeccia (dal 12 Gennaio 2021)

Freaks (dal 13 Gennaio 2021)

Una di noi (dal 14 Gennaio 2021)

Afonso Padilha: Alma de Pobre (dal 15 Gennaio 2021)

Django Unchained (dal 16 Gennaio 2021)

Un milione di modi per morire nel West (dal 17 Gennaio 2021)

Donne ai primi passi (dal 18 Gennaio 2021)

Sto pensando di finirla qui (dal 20 Gennaio 2021)

Tutte le volte che ho scritto Ti Amo 3 (dal 21 Gennaio 2021)

Rising Phoenix (dal 23 Gennaio 2021)

Lo chiamavano Jeeg Robot (dal 24 Gennaio 2021)

(dal 24 Gennaio 2021) L’ultimo colpo di mamma (dal 25 Gennaio 2021)

Project Power (dal 26 Gennaio 2021)

Se Dio vuole (dal 27 Gennaio 2021)

La mummia (dal 29 Gennaio 2021)

Le amiche di mamma: La stagione dell’addio (dal 29 Gennaio 2021)

Dal 30 Gennaio 2021, tornano i Super Eroi di Legends of Tomorrow con la quarta stagione. In questa stagione vedremo i ragazzi del tempo alle prese di cattivi da sconfiggere e nuove situazioni complicate da sistemare. Il loro scopo sarà, ancora una volta, quello di correggere le situazioni anomale nelle epoche andando a ricoprire anche ruoli molto particolari.

Netflix: Le serie TV di Gennaio

Il giovane Wallander (1 Gennaio 2021)

24 [Stagioni 1-8] (1 Gennaio 2021)

White Lies [Stagione 1] (1 Gennaio 2021)

Vis a Vis: El Oasis (4 Gennaio 2021)

3% (5 Gennaio 2021)

Cobra Kai [Stagioni 1-2] (5 Gennaio 2021)

Trinkets [Stagione 2] (6 Gennaio 2021)

After Life [Stagione 2] (dal 9 Gennaio 2021)

Teenage Bounty Hunter (dal 10 Gennaio 2021)

Vikings [Stagione 6, parte I] (dal 11 Gennaio 2021)

The Rain [Stagione 3] (dal 12 Gennaio 2021)

Good Girls [Stagione 3] (dal 14 Gennaio 2021)

Cursed (dal 16 Gennaio 2021)

Altère Carbon [Stagione 2] (dal 16 Gennaio 2021)

Le ragazze del centralino [Ultima stagione, seconda parte] (dal 17 Gennaio 2021]

Vampires (dal 17 Gennaio 2021)

Black Mirror (dal 19 Gennaio 2021)

Suits (Stagione 8, parte 2) (dal 20 Gennaio 2021)

The Politician [Stagione 2] (dal 21 Gennaio 2021)

Black Sail (dal 21 Gennaio 2021)

The Order (dal 22 Gennaio 2021)

Valeria (dal 22 Gennaio 2021)

F is for Family [Stagione 4] (dal 22 Gennaio 2021)

Curon (dal 24 Gennaio 2021)

New Girl [Stagione 7] (dal 25 Gennaio 2021)

Bloodride (dal 25 Gennaio 2021)

Modern Family [Stagione 9] (dal 26 Gennaio 2021)

Tredici [Stagione 4] (dal 27 Gennaio 2021)

Dc’s Legends of Tomorrow [Stagione 4] (dal 30 Gennaio 202)

[Stagione 4] (dal 30 Gennaio 202) Breaking Bad (dal 30 Gennaio 2021)

Space Force (dal 31 Gennaio 2021)

Netflix: Cartoni e Animazione di Gennaio

A fine mese, tornerà Spongebob insieme alla sua compagnia di amici, ma questa volta il film d’animazione narrerà la storia della spugna più conosciuta del mare ma fuori dall’acqua. I ragazzi, a causa del furto della ricetta speciale del Krusty Krubb, dovranno raccogliere indizi e scoprire chi l’ha rubata e dove andarla a recuperare.

Memorie di Idhun (dal 1 Gennaio 2021)

Full Metal Alchemist Brotherhood (dal 3 Gennaio 2021)

Siamo Fatti Così (dal 4 Gennaio 2021)

Death Note (dal 5 Gennaio 2021)

Neon Genesis Evangelion (dal 6 Gennaio 2021)

Hoops (dal 7 Gennaio 2021)

One Punch Man (dal 7 Gennaio 2021)

The Seven Deadly Sins (dal 8 Gennaio 2021)

Made in Abyss (dal 9 Gennaio 2021)

L’attacco dei giganti (dal 10 Gennaio 2021)

Tokyo Ghoul (dal 11 Gennaio 2021)

Le bizzarre avventure di JoJo (dal 12 Gennaio 2021)

The Promised Neverland (dal 14 Gennaio 2021)

Assassination Classroom (dal 15 Gennaio 2021)

Devilman Crybaby (dal 16 Gennaio 2021)

Haikyu!! L’asso del volley (dal 17 Gennaio 2021)

I Griffin [Stagione 17] (dal 18 Gennaio 2021)

Violet Evergarden (dal 18 Gennaio 2021)

The Seven Deadly Sins (dal 19 Gennaio 2021)

Fate/Zero (dal 20 Gennaio 2021)

When they cry (dal 21 Gennaio 2021)

Bugie d’aprile (dal 22 Gennaio 2021)

Kakegurui (dal 23 Gennaio 2021)

Kengan Ashura (dal 25 Gennaio 2021)

Angel Beats! (dal 26 Gennaio 2021)

Carole & Tuesday (dal 27 Gennaio 2021)

BoJack Horseman (dal 27 Gennaio 2021)

Aggretsuko (dal 28 Gennaio 2021)

Great Pretender (dal 29 Gennaio 2021)

Spongebob: Fuori dall’acqua (dal 30 Gennaio 2021)

(dal 30 Gennaio 2021) Transformers: War For Cybertron Trilogy (dal 31 Gennaio 2021)

Netflix: Programmi & Documentari

Tra i documentari previsti per la nuova stagione di Netflix, c’è “Il mio amico in fondo al mare”, dove un regista, nel Sud Africa, stringe un’insolita amicizia con un polpo con cui condivide i misteri del mondo.