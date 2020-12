THE NEW MUTANTS disponibile in DVD e Bluray dal 16 Dicembre 2020

In questo film pieno di azione, cinque giovani con poteri speciali sono costretti a sottoporsi a cure presso un istituto segreto, apparentemente per proteggerli dai pericoli dei loro poteri. Ma ben presto è chiaro che il loro contenimento fa parte di una battaglia molto più grande tra le forze del bene e del male. Il film vede la presenza di un cast degno di nota che comprende Anya Taylor-Joy (La Regina degli Scacchi), Maisie Williams (Il Trono di Spade), Charlie Heaton (Stranger Things), Alice Braga, Henry Zaga e Blu Hunt.



Diretto da Josh Boone, il film 20th Century Studios e Marvel Entertainment The New Mutants sarà disponibile dal 16 dicembre in Blu-Ray e DVD e sulle piattaforme digitali. CONTENUTI EXTRA : Origini e influenze: Il leggendario fumettista Bill Sienkiewicz e i filmmaker esplorano le origini e le influenze alla base di The New Mutants;

Incontra i nuovi mutanti: Gli attori protagonisti raccontano la loro esperienza durante le riprese e il legame che li ha stretti come una famiglia, proprio come accade ai personaggi del film;

Scene eliminate

Trailer cinematografici SPECIFICHE TECNICHE : Data di uscita: 16 dicembre 2020 Aspect Ratio: 1.85:1 Audio: Blu-Ray = Inglese DTS-HD MA 7.1; Italiano e Tedesco Dolby Digital Plus 7.1; Spagnolo DTS Digital Surround 5.1; DVD = Italiano, Inglese, Tedesco e Polacco Dolby Digital 5.1; Sottotitoli: Blu-Ray = Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco e Spagnolo; DVD = Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco e Polacco; Durata: 90 minuti circa Rating: Per tutti