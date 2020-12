HELLO WORLD disponibile in DVD e Bluray dal 10 Dicembre 2020

Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, è fiera di annunciare che HELLO WORLD, il nuovo lungometraggio di Tomohiko Ito, sarà disponibile da domani, 10 dicembre2020, in DVD, Blu-ray™ Limited Edition e Ultralimited Edition Blu-ray™ (a tiratura limitata e numerata).

Il regista Tomohiko Ito è uno dei maggiori talenti della nuova generazione di artisti dell’animazione giapponese, già assistente di Mamoru Hosoda (La ragazza che saltava nel tempo, Summer Wars) e artefice del successo planetario dell’anime Sword Art Online. Per HELLO WORLD ha riunito intorno a sé eccelsi talenti quali il prodigioso sceneggiatore Mado Nozaki (Kado: The Right Answer) e la geniale character designer Yukiko Horiguchi (K-ON!). Lo studio d’animazione Graphinica (Expelled from Paradise) si è occupato della realizzazione.

La storia è ambientata nella Kyoto dell’anno 2027. Il timido liceale Naomi incontra un giovane uomo che si presenta come un suo alter ego arrivato da dieci anni nel futuro. Insieme devono cambiare il futuro e salvare una compagna di classe, Ruri, che il giovane Naomi inizierà a frequentare di lì a tre mesi. Tuttavia, Naomi scoprirà il destino che incombe su Ruri, il vero obiettivo del suo alter ego e il grande segreto nascosto in questo mondo reale.

L’edizione italiana di questa struggente storia d’amore che sfida i limiti dello spazio e del tempo, dal regista di Sword Art Online e dai produttori di Your Name., vede nel cast:

Mirko Cannella nel ruolo di Naomi

nel ruolo di Gabriele Vender nel ruolo di Naomi adulto

nel ruolo di Agnese Marteddu nel ruolo di Ruri

nel ruolo di Giulia Tarquini nel ruolo di Misuzu

Le Limited Edition in DVD e Blu-ray™di HELLO WORLD includono i seguenti contenuti extra:

Gallery dei cartelli

Teaser

Original Preview

Trailer cinematografico

4 Card da collezione

Inoltre coloro che acquisteranno l’Ultralimited Edition Blu-ray™ (a tiratura limitata e numerata) disponibile solo su Amazon.it, oltre ai contenuti presenti nelle Limited Edition, troveranno anche: