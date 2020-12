STEPHEN KING FILM COLLECTION disponibile dal 10 Dicembre in DVD e Bluray

Midnight Classics, etichetta horror di proprietà di Koch Media che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, è lieta di annunciare che il 10 dicembre 2020 sarà finalmente disponibile uno dei cofanetti più attesi dai suoi fan. La Stephen King Film Collection, il regalo di Natale perfetto per gli appassionati dell’horror, arriva in Limited Edition in DVD e Blu-ray questo giovedì, con l’edizione Blu-Ray disponibile solo su Amazon.

Entrambe le versioni sono a tiratura limitata e numerata (solo 1.000 copie per edizione) e includono numerosi extra oltre a tre card da collezione e un booklet di 24 pagine con diversi approfondimenti. Il cofanetto contiene al suo interno tre film cult tratti dai romanzi del maestro dell’orrore Stephen King: Brivido (1986), Unico Indizio la Luna Piena (1985), L’Occhio del Gatto (1985).

BRIVIDO

Brivido (Maximum overdrive) è il solo film diretto da Stephen King, ricavato dal proprio racconto Trakcs, incluso nella prima raccolta di storie brevi dello scrittore, Night Shift. La colonna sonora del film è interamente composta dagli AC/DC, uno dei gruppi preferiti dallo scrittore statunitense. Il cast è composto da Emilio Estevez, Pat Hingle e Laura Harrington.

Contenuti Extra

Commento audio sottotitolato con lo scrittore Tony Magistrale

Commento audio sottotitolato con l’attore e comico Jonah Ray e il produttore della Blumhouse Ryan Turek

Truck Stop Tales: intervista a Martha De Laurentis

Rage Against the Machines: intervista con l’attrice Laura Harrington

Honeymoon Horrors: intervista con gli attori John Short e Yeardley Smith (18′)

A Kid in King’s Court: interviste vintage e contemporanee a Holter Graham

Maximum Carnage: intervista al make-up artist Dean Gate

Podcast con intervista a Stephen King

The Wilmington Factor: intervista con i tecnici locali sul film

Gli AC/DC incontrano Brivido

Goblin Resurrectus con Tim Shockey di The Goblin Project

Dietro le quinte

Trailer

Tv spot

UNICO INDIZIO LA LUNA PIENA

Unico indizio la luna piena (Silver bullet) è il solo lungometraggio diretto da Daniel Attias, che dopo questo esordio si sarebbe dedicato esclusivamente alla regia di serie televisive. I poster i materiali promozionali utilizzati per l’uscita originale del film sono stati creati da Enzo Sciotti, autore anche della cover del cofanetto della Stephen King Film Collection. Il cast del film è composto da Gary Busey, Everett McGill e Corey Haim.

Contenuti Extra

Commento audio sottotitolato con il regista Daniel Attias

Colonna sonora e audio intervista col compositore Jay Chattaway (integrate nei primi 70’ del film)

The Wolf Within: intervista con l’attore Everett McGill

Full Moon Fever: intervista con gli Special Effects Artists Michael McCracken Jr. e Matthew Mungle

Martha De Laurentis ricorda l’esperienza sul set

Tv spot

Trailer

L’OCCHIO DEL GATTO

L’Occhio del Gatto (Cat’s Eye) è costituito da due episodi ricavati da altrettanti racconti di Stephen King, contenuti nella raccolta A volte ritornano: Quitters, Inc e The Ledge (“Il cornicione”), con l’aggiunta di un terzo segmento che venne scritto appositamente dal “Re”, The General, la cui funzione doveva essere quella di prologo, cornice e compimento finale della storia. Il film presenta diversi riferimenti ad altre opere cinematografiche tratte dai romanzi di King, tra cui La zona morta, Christine, la macchina infernale e Pet sematary. Il cast è composto da Drew Barrymore, James Woods e Alan King.

Contenuti Extra

Commento audio sottotitolato con il regista Lewis Teague

Trailer

La Limited Edition in DVD e Blu-ray della Stephen King Film Collection sarà disponibile il 10 dicembre 2020.