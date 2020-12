Netflix: Le serie che usciranno dalla piattaforma a Dicembre 2020

Netflix rinnova di continuo il suo catalogo tramite l’aggiunta di nuovi Film, Anime, Serie TV e Documentari, questo purtroppo porta inevitabilmente alla rimozione di contenuti le cui licenze sono scadute, obsoleti o che non hanno attirato il pubblico abbastanza da convincere Netflix a mantenerli sulla piattaforma.

A partire dal 14 Dicembre verranno rimossi diversi contenuti da Netflix, tra cui Film, Anime e Serie TV, dunque avete ancora pochi giorni di tempo per visionarli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutti i contenuti che verranno rimossi da Netflix a Dicembre 2020

14 dicembre

Assassination Classroom

Atom: The Beginning

Danganropa: The Animation

Food Wars! Shokugeki no Soma

I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas

Haikiyu!! L’asso del Volley

Hellsing

Highschool of the Dead – La Scuola dei Morti viventi

Mazinger Edition T: The impact!

Reggie Yates Outside Man

Shtisel

Overlord

Ushio e Tora

30 dicembre

Conan Without Borders

Willy Il Principe di Bel-Air

31 dicembre 2020

Californication

DanMachi

Dexter

Dr. House

Friends

Gossip Girl

Homeland

Mia and Me

Mini Cuccioli

Sword Oratoria

Knights of Sidonia

Terror in Resonance

The Following

The Principal

Topo Tip

Tutor Hitman Reborn!

Questo è tutto, in compenso però sono in arrivo molti altri contenuti, tenete d’occhio la piattaforma, se volete potete anche ricevere degli avvisi quando i Film, Anime o Serie TV in arrivo saranno disponibili per la visione.