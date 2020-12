Amazon Prime Video – le uscite di Dicembre 2020

E in vista di questo mese di festività, vi presentiamo le novità in uscita su Prime video con molti titoli interessanti. E proprio in vista dell’arrivo del Natale, la programmazione di Prime Video si arricchisce di tanti film, serie televisive, documentari da vedere comodamente sul divano in vista delle vacanze in arrivo. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ci riserva la piattaforma in questo Dicembre 2020.

Amazon Prime Video: I Film di Dicembre

E in questo periodo invernale, non può mancare la classica commedia a tema natalizio, esclusiva Amazon e disponibile dal 2 Dicembre. “L’appuntamento natalizio di papà” racconta la storia narra la storia di David Evans e di sua figlia Jules che perdono moglie e madre in un tragico incidente. E scopriranno insieme come possa essere affiatato un rapporto padre – figlia e sarà la stessa Jules a fare in modo di trovare una donna giusta proprio in occasione del Natale.

Liam Gallagher: As it Was – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre The Gentleman – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre Book Club – Tutto può succedere – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre Funny People – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre Saint Judy – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre Ace Ventura : L’acchiapianimali – dal 1 Dicembre

: L’acchiapianimali – dal 1 Dicembre Ace Ventura : Missione Africa – dal 1 Dicembre

: Missione Africa – dal 1 Dicembre Caleb – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre L’appuntamento Natalizio di papà – dal 2 Dicembre

– dal 2 Dicembre 10 Giorni con Babbo Natale – dal 4 Dicembre

– dal 4 Dicembre Sound of Metal – dal 4 Dicembre

– dal 4 Dicembre Il giardino segreto – dal 10 Dicembre

– dal 10 Dicembre I’m Your Woman – dall’11 Dicembre

– dall’11 Dicembre Antebellum – dal 14 Dicembre

– dal 14 Dicembre Weekend – dal 17 Dicembre

– dal 17 Dicembre L’agenzia dei Bugiardi – dal 18 Dicembre

– dal 18 Dicembre A un metro da te – dal 21 Dicembre

– dal 21 Dicembre After 2 – dal 22 Dicembre

– dal 22 Dicembre Sylvie’s Love – dal 25 Dicembre

– dal 25 Dicembre I fratelli Sisters – dal 28 Dicembre

Amazon Prime Video: Le Serie TV di Dicembre

Per tutto il mese di Dicembre, potrete vedere la quinta stagione di The Expance con un episodio a cadenza settimanale. Infatti saranno 4 gli episodi che andranno in onda e assisteremo ad una nuvola stagione molto emozionante.

Nella Scatola Nera (stagione 2) – dal 7 Dicembre

(stagione 2) – dal 7 Dicembre Bull (stagioni 1-3) – dal 10 Dicembre

(stagioni 1-3) – dal 10 Dicembre Hawaii Five-0 (stagioni 9-10) – dall’11 Dicembre

(stagioni 9-10) – dall’11 Dicembre The Wilds (stagione 1) – dall’11 Dicembre

(stagione 1) – dall’11 Dicembre The Expanse (stagione 5 ) – dal 16 Dicembre

(stagione 5 ) – dal 16 Dicembre El Cid (stagione 1) – dal 18 Dicembre

(stagione 1) – dal 18 Dicembre The Grand Tour presents: A Massive Hunt (stagione 4) – dal 18 Dicembre

(stagione 4) – dal 18 Dicembre Yearly Departed – dal 30 Dicembre

Amazon Prime Video: Animazione / cartoni di Dicembre

E anche per i più piccoli, Amazon Prime Video presenta il suo Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa che andrà in onda dal 30 Dicembre 2020. Infatti proprio per concludere l’anno in bellezza assisteremo alle avventure della famiglia di vampiri più passa del mondo, ma questa volta le loro vacanze saranno su una splendida nave da crociera. Cosa accadrà?

Occhi di gatto (stagione 1) – dal 1 Dicembre

(stagione 1) – dal 1 Dicembre Hotel Transylvania – dal 1 Dicembre

– dal 1 Dicembre Masha e Orso (stagioni 1-2) – dal 5 Dicembre

(stagioni 1-2) – dal 5 Dicembre Attack on Titan (stagione 4) – dal 8 Dicembre

(stagione 4) – dal 8 Dicembre Occhi di gatto (stagione 2) – dal 15 Dicembre

(stagione 2) – dal 15 Dicembre Hotel Transylvania 3 – una vacanza mostruosa – dal 30 Dicembre

