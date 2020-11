ONWARD – OLTRE LA MAGIA disponibile dal 2 Dicembre in Home Video

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili.

Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il lungometraggio d’animazione Disney e Pixar sarà disponibile dal 2 dicembre in formato Blu-Ray e DVD.



Nella versione italiana del film, il cast di voci comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot, una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa, e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sé, ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per rivedere i suoi figli molti anni dopo la sua morte. Tra le voci italiane anche Favij, Raul Cremona e David Parenzo che interpretano rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

CONTENUTI EXTRA:

– Alla ricerca della Storia – Onward – Oltre la magia è ispirato alle esperienze personali vissute da Dan Scanlon, nonostante il regista non abbia sangue elfico o poteri magici;

– Cittadini di New Mushroomton – La città di New Mushroomton è popolata da un insieme variegato di creature magiche – dagli elfi agli gnomi, dai centauri ai troll. In questo documentario i filmmaker e i voice talent raccontano in che modo hanno portato in vita le creature fantastiche del mondo di Onward – Oltre la Magia;

– Ardore del cuore – Questo estratto ripercorre il processo di creazione della magia del mondo di Onward – Oltre la Magia sin dai primi stadi, attraverso le inquadrature, le luci e gli effetti;

– Gemme Magiche – Approfondimento sull’emozionante scena delle “Gemme Magiche”, dall’idea narrativa alla sua epica realizzazione sullo schermo;

– Mago Rock – I fratelli e compositori Mychael e Jeff Danna hanno scavato a fondo nella loro storia personale per plasmare la brillante Colonna Sonora del film;

– Scene eliminate – con l’introduzione del regista Dan Scanlon;

– Commento Audio – con le voci del regista Dan Scanlon e la produttrice Kori Rae

– E tanto altro!