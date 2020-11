MissFlamingo nei panni della principessa Zelda

E in vista di “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2″ la cosplayer missflamingo coglie l’occasione per celebrare la nota principessa Zelda in diverse occasioni particolari andando a ricreare alla perfezione l’intero abbigliamento con trucco e capigliatura.

Questa nota cosplayer (missflamingo.cosplay) è riuscita, sia con il trucco che con la capigliatura e tutto l’abbigliamento e vari accessori, a ricreare esattamente il personaggio del tanto atteso The Legend of Zelda. Infatti, con questa sua interpretazione, è stata ospite a diversi eventi a tema ed è riuscita ad entusiasmare tutti i fans del noto gioco.

La cosplayer riesce a mettersi nei panni dei più svariati personaggi ma non solo esteticamente con abiti e acconciature, ma riesce a riprendere anche le espressioni di chi interpreta e le posizioni per gli scatti fotografici.