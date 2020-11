Lamù La Serie: Recensione, Trailer e Unboxing

Dopo Lamù Beautiful Dreamer, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Lamù La Serie, disponibile per l’acquisto nei formati DVD e Bluray, distribuiti da Anime Factory, etichetta di Koch Media.

Lamù nasce come un manga shōnen ideato da Rumiko Takahashi, autrice di opere come Ranma 1/2, Inuyasha, Maison Ikkoku e tanti altri capolavori, divenuti nel tempo delle serie animate.

Lamù La Serie Recensione

L’inevitaible successo del Manga di Lamù porto alla realizzazione di ben 6 film, la serie animata e 12 OAV, in Italia il Manga fu distribuito nel periodo compreso tra l’Aprile del 1991 e il Marzo del 1995 da Granata Press, passando poi a Star Comics dal Marzo del 1997 fino al Febbraio del 2001.

La serie televisiva venne prodotta da Studio Pierrot e Studio Deen, distribuita e trasmessa da Kitty Films e Fuji Television, per un totale di 195 episodi. Come spesso accade, l’Anime non è al 100% fedele al Manga originale, la maggior parte degli episodi prende spunto dal Manga, i restanti invece sono stati ideati dagli autori della trasposizione animata.

C’è da dire che l’opera cartacea era così ampia e approfondita che non fu possibile trasportare tutto il materiale nella serie animata, per questo l’Anime copre solo 3 quarti della storia, considerando che diversi episodi come anticipato sono del tutto inediti.

Non mancano all’appello riferimenti ironici e satirici alla cultura nipponica e molteplici leggende giapponesi. In italia i diritti per la trasmissione della serie vennero acquisiti da varie case, per questo motivo il doppiaggio in alcuni episodi cambia.

In Italia Lamù è stata trasmessa da vari emittenti televisive, i diritti sono passati di casa in casa, ciò ha portato al ridoppiaggio di alcuni episodi. Attualmente la serie è disponibile in Streaming su Netflix, oltre che nei formati DVD e Bluray.

Nel cofanetto troverete l’episodio 10 con 2 doppiaggi, quello storico e inedito, e l’episodio 16 con doppiaggio inedito, oltre delle anticipazioni inedite e sequenze inedite doppiate.

Come siamo sempre stati abituati con tutte le altre opere distribuite da Anime Factory, anche Lamù presenta il booklet cartaceo, nel quale però vengono riportate solo le sinossi dei vari episodi.

Concludiamo riportandovi la trama originale prima di passare alla Sigla conosciuta in Italia

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato.

Lamù La Serie Trailer