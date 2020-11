Nuovi arrivi di Dicembre su Disney +

Ed eccoci qui, insieme, a scoprire quali sono gli arrivi previsti per Dicembre su Disney +. Anche Disney si aggiorna con tantissimi titoli sulla piattaforma streaming con cartoni di Natale e vari film famosi. Non possono mancare anche le serie TV come Mandalorian che prosegue con i suoi episodi. Alla piattaforma potrete accedere tramite abbonamento acquistabile a soli €6,99 mensili o €69,99 annuali. Inoltre sottoscrivendo quello annuale avrete diritto a ricevere uno sconto del 15%. Su Disney + potrete trovare Serie TV, Produzioni originali ogni mese, Titoli di film famosi e tanti cartoni in casa Disney e Pixar. E potrete accedere anche alla maggior parte dei film della Marvel e tantissimi documentari in casa National Geographic.

Disney + : Catalogo di Cartoni e Animazione

Non può mancare per il periodo Natalizio, il famosissimo cartone “Canto di Natale di Topolino“. Il film dell’83 ritorna sulla piattaforma proprio in vista di queste festività invernali. Il cartone è tratto dal racconto di Charles Dickens e dove il protagonista è Zio Paperone, che interpreta l’avido Eebenezer Scrooge. Rivedremo esattamente la storia con i vari personaggi Disney a partire da Topolino.

DuckTales – Avventure di paperi (serie I – II) – 11 Dicembre

– 11 Dicembre Dory e la sua fotografica subacquea – 18 Dicembre

– 18 Dicembre Le Avventure di Rapunzel (III stagione) – 18 Dicembre

(III stagione) – 18 Dicembre Miraculous World: New York, Eroi Uniti – 18 Dicembre

– 18 Dicembre Burrow – 25 Dicembre

– 25 Dicembre Epic – Il mondo segreto – 25 Dicembre

– 25 Dicembre Soul – 25 Dicembre

Disney + : Catalogo di di Film

Per quanto riguarda i film, non possono mancare anche classici di Natale con avventure spensierate dei protagonisti, il tutto con una scenografia assolutamente invernale. E’ quello che avviene nel film “Fata Madrina Cercasi” dove la protagonista Eleanor è una fata madrina un po’ inesperta che cerca di svolgere al meglio la sua professione. E si troverà proprio a cercare di dare il meglio dopo aver trovato una lettera di una bambina di 10 anni. Nel frattempo sono trascorsi degli anni e la bambina è cresciuta e per la fata madrina, la sfida sarà ancora più ardua.

Disney + : Catalogo di Serie Tv e speciali

E per quanto riguarda Telefilm e speciali, è assolutamente imperdibile l’ultimo episodio di The Mandalorian 2. Infatti assisteremo all’epilogo di questa fantastica serie a tema Starwars in cui vengono narrate le avventure di un Mandaloriano e di Yoda.

I cavalieri di Castelcorvo (ultimi episodi) – 4 Dicembre

(ultimi episodi) – 4 Dicembre Disney Fam Jam – 11 Dicembre

– 11 Dicembre Hight School Musical: The Musical: Lo speciale di Natale – 11 Dicembre

– 11 Dicembre L’Incredibile Dr.Pol – 18 Dicembre

– 18 Dicembre On Pointe – Sogni in ballo – 18 Dicembre

– 18 Dicembre The Mandalorian 2 ( episodio finale) – 18 Dicembre

episodio finale) – 18 Dicembre Beyond the Clouds – 18 Dicembre

Disney + : Catalogo documentari

Tra i documentari previsti per il mese di Dicembre c’è Beyond the Clouds, un documentario firmato Disney che è composto da 9 episodi da cui è stato tratto il film Clouds. Negli episodi si narrerà della storia di Zach Sobiech e della sua musica. Il regista Justin Baldoni racconterà tutte le avventure di questo musicista.

La mia vita è uno zoo – 4 Dicembre

– 4 Dicembre Cina: Le Cinque Meraviglie – 4 Dicembre

– 4 Dicembre Mummie: Misteri nelle piramidi (I serie) – 4 Dicembre

(I serie) – 4 Dicembre Uomo contro Squalo – 4 Dicembre

– 4 Dicembre Thailandia inesplorata – 18 Dicembre

– 18 Dicembre Beyond the Clouds – 18 Dicembre

