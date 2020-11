Small Soldiers: Recensione e Trailer

Quest’oggi vi porteremo indietro di 22 anni, con la Recensione di Small Soldiers, distribuito di recente nei formati DVD e Bluray da Koch Media, un ritorno di un classico senza tempo che nel lontano 1998 conquistò il pubblico.

Finito nel dimenticatoio da molti anni, torna sia per la gioia di coloro che sono cresciuti con il Film che chi non ha mai avuto modo di visionarlo all’epoca, con una risoluzione migliorata ed un comparto Audio rimasterizzato.

La presenza di contenuti aggiuntivi come il dietro le quinte, l’intervist al regista, le papere, scene ed effetti eliminati, arricchisce il capolavoro con delle ore in più divisione.

Small Soldiers Recensione

Small Soldiers narra la rivalità tra Soldati e Gorgonauti. Il Commando Elite, un piccolo esercito di soldatini è stato programmato per sconfiggere dei pacifici giocattoli dall’animo gentile. Il figlio del proprietario di un negozio di giocattoli, interpretato dal giovane Gregory Smith, dovrà fronteggiare la minaccia in compagnia della splendida Christy, interpretata da una giovane Kirsten Dunst.

Se come noi siete cresciuti nel periodo d’oro, ricorderete indubbiamente la pellicola cinematografica, VHS e le tante volte in cui il Film venne trasmesso in TV, sopratutto durante il periodo natalizio, al fine di invogliare i genitori a regalare i giocattoli del celebre Film in vista del Natale. Il successo di Small Soldiers non portò purtroppo ad un sequel ma alla produzione di giocattoli ed un videogioco, quest’ultimo risultò però un malsano tentativo di monetizzare aggrappandosi al successo del Film ma senza successo.

Certo, rivedere il film oggi dopo molti e molti anni fa il suo effetto, sopratutto considerando che il Cinema ha compiuto balzi da gigante, grazie sopratutto alla tecnologia di cui oggi disponiamo, la quale permette di realizzare effetti vicini al fotorealismo. L’interpretazione di una giovane Kirsten Dunst alle prime armi distoglie l’attenzione dello spettatore dai difetti dell’epoca, con una trama che per quanto banale sia è in grado di intrattenere e divertire per l’intera durata.

Nonostante la trama del film ruoti per lo più attorno alla guerra tra le due fazioni, non mancano all’appello scene esilaranti, divertenti e in grado di stappare sorrisi o grosse risate allo spettatore, sopratutto nei momenti in cui i soldati falliscono il loro intento, ossia annientare i giocattoli pacifici. Small Soldiers non fatica di certo a decollare, presentando allo spettatore i veri protagonisti fin da subito.

Da elogiare la presenza dei contenuti aggiuntivi nella versione Home Video, la quale non si limita al solo Film di qualità superiore come avviene nella maggior parte dei casi. All’epoca realizzare un Film come Small Soldiers oltre ad essere molto dispendioso era un azzardo per il regista, il quale però lo porto alle lodi di chi apprezzò il tentativo di proporre un’idea originale.

Oggi naturalmente si porta alle spalle i suoi 22 anni, nonostante ciò resta pur sempre un capolavoro senza tempo, che merita un posto speciale nella vostra collezione di Home Video. Augurandodi di vedere prima o poi un sequel, un remake, reboot o spinoff, vi rimandiamo a seguire al Trailer originale in lingua inglese.

Small Soldiers Trailer