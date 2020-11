Netflix: Le uscite di Dicembre 2020

E in vista del periodo Natalizio ormai prossimo, Netflix prosegue con una programmazione interessante. Infatti sulla piattaforma streaming potrete trovare tanti film di Natale, speciali di serie tv tutte incentrate su questo periodo di fine anno. E proprio in questo periodo di semi-lockdown, Netflix offre ai suoi clienti tantissimi contenuti da vedere, per trascorrere le serate in totale relax nel vivo dell’intrattenimento.

Netflix: I film di Dicembre

Per il periodo Natalizio, non può mancare un vero e proprio documentario sui film di Natale che hanno reso indimenticabile le nostre vacanze dei gli anni precedenti. Infatti con il documentario “I Film della Nostra Infanzia“, Netflix ci mostra il dietro le quinte di tanti film natalizi, come Elf, The Nightmare Before Christmas e molto altro. Vedremo le riprese, le interviste ai produttori, un faccia a faccia con gli attori che racconteranno storie intorno alla nascita di quei film.

I Film della Nostra infanzia – 1 Dicembre

Glory – Uomini di Gloria – 1 Dicembre

La storia infinita 2 – 1 Dicembre

Nancy Drew e il passaggio segreto – 1 Dicembre

Mank – 4 Dicembre

E se volete vedere un film di Natale tipicamente italiano, potrebbe interessarvi: Babbo Natale viene dal Nord

Bombay Rose – 4 Dicembre

Detenzione – 5 Dicembre

L’Incredibile storia dell’isola delle Rose – 9 Dicembre

The Prom – 11 Dicembre

Il ballo di fine anno – 11 Dicembre

Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas – 11 Dicembre

The Big Show Show : Natale – 11 Dicembre

– 11 Dicembre Piccole cose graziose – 14 Dicembre

Anitta: Made in Honorio – 16 Dicembre

Ma Rainey’s Black Bottom – 18 Dicembre

A casa per la stagione natalizia 2 – 18 Dicembre

Cielo di mezzanotte – 23 Dicembre

Netflix: Le serie TV di Dicembre

Arriva una serie romantica per il periodo di Natale, la prima stagione di Bridgerton. Tratto dal racconto di Julia Quinn, la storia è ambientata in Inghilterra, nel periodo vittoriano e racconta di una ragazza di nome Daphne Bridgerton e del suo debutto in società. Una storia romantica, fatta di scene emozionanti e dell’entrata nel cast di Rege Jean Page nei panni del Duca di Hasting, uno scapolo gettonato dalle mamme delle giovani donne dell’epoca.

Alien Words – Mondi Alieni – 2 Dicembre

Team Kaylie (I Stagione Parte II) – 2 Dicembre

The Great British Baking Show: Holidays (III stagione) – 3 Dicembre

Selena: La serie (I Parte) – 4 Dicembre

Detention – 5 Dicembre

Il caos dopo di te – 11 Dicembre

Tiny Pretty Things – 14 Dicembre

Bridgerton – 25 Dicembre

Netflix: Cartoni e Animazione di Dicembre

E anche per i più piccoli, Netflix propone un cartone d’animazione “Il Natale di Angela” che sarà disponibile dal 1 Dicembre 2020. La storia racconta di una piccola di nome Angela che, dopo essere stata in chiesa con la famiglia durante la vigilia di Natale, decide di prendere la statuina del Bambin Gesù e di portarselo per riscaldarlo. L’idea della piccola è quella di non lasciare il Bambin Gesù tutto solo in quella chiesa. Una storia entusiasmante e ricca di emozioni.

Auguri di Natale di Angela – 1 Dicembre

– 1 Dicembre Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday – 3 Dicembre

Tudo Bem No Natal Que Vem – 3 Dicembre

Big Mouth (IV Stagione) – 4 Dicembre

Mighty Express: A Mighty Christmas – 5 Dicembre

Super Monsters: i Super Monster Helpers di Babbo Natale – 8 Dicembre

Alice in Borderland – 10 Dicembre

