SMALL SOLDIERS arriva in DVD e Bluray

Koch Media è lieta di annunciare che il 19 novembre 2020 sarà finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray uno dei cult più amati degli anni ’90: Small Soldiers di Joe Dante è infatti pronto a sbarcare in home video in una nuovissima edizione!

Joe Dante, già regista dei due film dedicati ai Gremlins, aveva concepito inizialmente un film destinato agli adolescenti, duro e tagliente. Tuttavia successivamente dovette modificarlo per renderlo più appetibile anche ad un pubblico più giovane. Entrambe le due visioni convivono in questa straordinaria pellicola, il cui cast è composto da Kirsten Dunst, Gregory Smith, Jay Mohr , Phil Hartman , Kevin Dunn, Denis Leary , Frank Langella e Tommy Lee Jones.

In Small Soldiers, la multinazionale Globotech, che fabbrica anche missili, mette sul mercato due nuove serie di giocattoli che parlano, ragionano, si muovono: i cattivi guerrieri superarmati Commando Elite e i buoni Gorgonauti, mostriciattoli alieni. I primi sono programmati per distruggere i secondi che possono soltanto nascondersi. La guerra scoppia in una cittadina dell’Ohio coinvolgendo il giovane Adam, che dovrà fronteggiare il Commando Elite per salvare i Gorgonauti ed evitare il caos.

La nuovissima edizione in DVD e Blu-Ray di Small Soldiers, targata Koch Media, include tra gli extra: