Erik Barmack produrrà Sweet Paprika, il progetto animato di Mirka Andolfo

L’esperto produttore Erik Barmack e la sua casa di produzione Wild Sheep Content si uniscono alla star del fumetto internazionale Mirka Andolfo per la realizzazione del suo primo progetto animato: Sweet Paprika.

Dopo otto anni con Netflix, dove ha ricoperto, tra le altre, la posizione di vicepresidente e di Head of International Originals e dove ha supervisionato lo sviluppo di serie come The Witcher (Polonia/Stati Uniti), La Casa de Papel (Spagna), The Rain (Danimarca), Dark (Germania) e Sacred Games (India), Barmack ha continuato a sviluppare progetti di respiro internazionale con la sua casa di produzione. La Wild Sheep Content, fondata nel maggio 2019, può già vantare diversi progetti di alto profilo, compresa la serie animata Queens, nata dalla collaborazione con l’artista franco-africana Nicholle Kobi, e l’adattamento live action del videogioco bestseller Yakuza. Ad oggi, la Wild Sheep Content ha in fase di sviluppo ben 12 progetti.

«Mirka ha la rara capacità di incantare i lettori di tutto il mondo e non potrei essere più felice di contribuire a trasportare la sua visione dalla pagina allo schermo», ha dichiarato Barmack, che ha aggiunto: «Sweet Paprika è un’affascinante, attuale e divertente incursione nella commedia romantica, un progetto a cui non potevo resistere». «Erik è un produttore le cui abilità eccezionali sono note a livello internazionale, ed è un vero e proprio pioniere mondiale nel presentare visioni “atipiche” e originali da ogni parte del mondo al più vasto pubblico – ha dichiarato Andolfo. – È un onore poter collaborare con lui per Sweet Paprika».

Annunciato lo scorso luglio, Sweet Paprika è il nuovo progetto originale di Mirka Andolfo: Paprika, giovane di origini italiane che vive a New York, è una workaholic, il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per sé e per i suoi cari. A portare scompiglio nella sua vita sarà Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” lontano dal suo mondo, che spingerà la giovane a rimettersi in discussione e la aiuterà a ritrovare la fiducia in se stessa e negli uomini. I loro caratteri e stili di vita totalmente opposti daranno vita a episodi divertenti e irresistibili, conditi da un pizzico di erotismo. Pochi giorni fa, durante il Lucca Changes – l’edizione speciale 2020 del rinomato Lucca Comics & Games – è stato annunciato che Sweet Paprika diventerà anche una serie a fumetti scritta e disegnata dalla stessa Andolfo, disponibile a partire da maggio 2021 sul mercato italiano grazie a Edizioni Star Comics, su quello statunitense con Image Comics e su quello francese con Éditions Glénat.

Arancia Studio produrrà sia il fumetto che il progetto animato, quest’ultimo insieme a Grey Ladder Productions. A dirigere il progetto sarà Gabriele Pennacchioli, animatore e story artist di fama internazionoale, con all’attivo venticinque anni di esperienza nell’animazione con titoli come Shark Tale, Shrek Terzo, Kung Fu Panda e Dragon Trainer e,tra gli altri, vincitore di un Primetime Emmy Award nel 2019 per Love + Death + Robots, di cui è stato Supervising Director (e per cui ha diretto un episodio).