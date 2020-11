Il Pokémon misterioso Zarude debutta nel nuovo film Pokémon

The Pokémon Company International ha annunciato che il Pokémon misterioso Zarude sarà protagonista del nuovo film Pokémon I segreti della giungla e della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon pubblicata oggi. Troveremo Zarude anche nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo in seguito a una distribuzione che avverrà prossimamente.



Pubblicato il trailer del film Pokémon I segreti della giungla

The Pokémon Company International ha svelato i primi dettagli del nuovo film d’animazione basato sull’amatissimo mondo dei Pokémon: I segreti della giungla, in uscita nel 2021 a livello globale.



Il ventitreesimo film Pokémon I segreti della giungla racconta la storia di Koko, un ragazzo cresciuto insieme ai Pokémon, e la nascita di un nuovo legame tra esseri umani e Pokémon. Nel profondo della giungla, lontano da qualsiasi insediamento umano, troviamo la foresta di Okoya, un’area riservata ai Pokémon e protetta da un rigoroso codice di regole. In questa giungla troviamo Koko, un piccolo umano cresciuto come un Pokémon dal Pokémon misterioso Zarude. Koko è cresciuto con l’assoluta certezza di essere un Pokémon. Ma un giorno, in seguito a un incontro fortuito con Ash e Pikachu, Koko si ritrova con il suo primo amico umano. Può considerarsi un Pokémon? Oppure è semplicemente un essere umano? Il pericolo incomberà sulla foresta di Okoya metterà in discussione il legame tra Pokémon ed esseri umani, così come l’amore tra genitore e figlio.



È disponibile la nuova espansione del GCC Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante

Zarude debutterà anche nella nuova espansione del GCC Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante, pubblicata da The Pokémon Company International. Il set è disponibile a partire da ora presso i rivenditori di tutto il mondo che partecipano all’iniziativa.



In Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante appariranno per la prima volta le carte Pokémon policrome, un nuovo tipo di carta con protagonisti Pokémon leggendari e misteriosi. Questa sono facilmente riconoscibili dallo sfondo arcobaleno che si estende oltre la cornice, presentano uno speciale simbolo della rarità e dettagli olografici e in rilievo. L’espansione completa include sei carte Pokémon policrome, sei Pokémon-VMAX, inclusi Pikachu-VMAX, Orbeetle-VMAX e Coalossal-VMAX nelle loro forme Gigamax; 11 Pokémon-V, 13 Pokémon-V a figura intera e altro ancora.



Inoltre, oggi gli Allenatori in Italia riceveranno una carta promozionale di Snorlax a fronte di un acquisto del valore di €10 su tutti i prodotti del GCC Pokémon presso i rivenditori GameStop che partecipano all’iniziativa, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per scoprire se questi prodotti sono ancora disponibili prima di recarti in negozio.



In arrivo Zarude nella distribuzione dei videogiochi



Per festeggiare l’arrivo di Zarude nel film Pokémon I segreti della giungla e nel GCC Pokémon, gli Allenatori potranno ricevere questo Pokémon per i loro videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo visitando il negozio di GameStop online, dove riceveranno un codice di distribuzione dal 13 novembre al 13 dicembre 2020, fino a esaurimento scorte (non è richiesto alcun acquisto).



Zarude sarà distribuito in Pokémon Spada e Pokémon Scudo con le seguenti caratteristiche. Non è possibile incontrare Zarude tramite le consuete attività di gioco.